Çavuşoğlu: ‘Suudi Tarafı Bilgi Paylaşımı Yapmıyor’

Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili cevaplanmamış sorular olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Tüm soruları yanıt bulunması gerekiyor. Bu önceden planlanmış cinayetin tam anlamıyla ortaya çıkarılması gerekiyor. Kim talimat vermiş bunun da ortaya çıkması gerekiyor. Biz kendi soruşturmamızı büyük bir titizlik ve şeffaflık içerisinde yapıyoruz. Viyana Sözleşmesi’ne göre bu cinayet Başkonsolosluk’ta gerçekleşti ama Türkiye’de işlendiği için Suudi Arabistan’da tutuklanan kişilerin Türkiye’de yargılanmaları gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, gazeteci Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili uluslararası soruşturma yürütülmesi çağrısı ve mevcut soruşturmayla ilgili soru üzerine konuyu değerlendirdi. ABD’nin çıkar ilişkileri içerisinde tutumu belliyken AB’nin ise süreçteki tutumunu baştan beri açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ancak bazı AB ülkelerinin de Suudi Arabistan’la ilişkileri nedeniyle Kaşıkçı soruşturmasını kapatma eğilimi gösterildiğini söyledi.

Kaşıkçı olayıyla ilgili bugüne kadar Suudi Arabistan’dan çelişkili bilgiler geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Suudi Arabistan günler sonra cinayetin planlı olduğunu açıkladığını da anımsatarak, “Suudi Arabistan Başsavcılığı’nın açıklaması tatmin edici değil. Eğer işbirliğinden beklentileri bizden bilgileri ve hatta delilleri almak ve bu dosyayı bu şekilde kapatmak ise bu hiç doğru değil. İşbirliğimizin amacı birbirimizi bilgilendirmek ve ortaya çıkan delilleri, bilgileri paylaşmaktır. İstanbul Başsavcımız (İrfan) Fidan, bilgilerini muhatabıyla paylaştı. Ama Suudi Arabistan tarağından bize hiçbir bilgi verilmedi, paylaşılmadı” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler’e uluslararası soruşturma talepleri geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, Kanada’nın dönem başkanı olduğu G7’nin de konuyu yakından takip ettiğini dile getirdi.

Mogherini: ‘’Adil bir soruşturma yapılması gerekiyor’’

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini de, Suudi Arabistan’a yönelik şeffaf soruşturma çağrısını yineleyen açıklamalarda bulundu. Mogherini, “Avrupa’nın pozisyonu en baştan beri son derece net. Tamamıyla güvenilir ve şeffaf bir soruşturma olmasını bekliyoruz. Tabii hesap verilebilirliğin sağlanması gerekmektedir. AB için hesap verilebilirlik intikam değildir. En baştan beri idam cezasına karşıyız, adil bir soruşturmanın yapılması gerekiyor. Uluslararası ortaklarımızla ve Türkiye’yle de bu konuda çok yakından çalışıyoruz” dedi.

