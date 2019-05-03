Çavuşoğlu-Szijjarto ortak basın toplantısı

BUDAPEŞTE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400 ya da F-35'e bağlı değil. Bunlar tabii ki önemli. Suriye'den Amerikan askerlerinin çekilmesi dahil birçok bölgesel ve ikili konularımız var. Yani bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konularda bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz." dedi. Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin S-400 satın almasına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde çok ciddi tehditler bulunduğuna işaret ederek, "Savunma sistemine acil bir şekilde ihtiyacımız var. Biz 10 yıldır, müttefiklerimize, başta ABD olmak üzere, NATO üyelerinden bu sistemi almak istedik ama maalesef bize satamadılar." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin acil ihtiyacını karşılamak için diğer ülkelerle görüştüğünü ve en uygun teklifi Rusya'dan aldığını belirterek, "Biz S-400 ile ilgili anlaşma sürecini tamamladık. Bu bitmiş bir anlaşmadır." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İnternete en hızlı giren telefonlar Havalimanında hareketli anlar! Yerde böyle yardım bekledi Başkale'de Mayıs ayında kar temizliği

- "Türkiye-ABD ilişkileri sadece S-400'e bağlı değil" ABD'nin S-400'ün NATO sistemlerine ve F-35'lere tehdit oluşturabileceği yönünde bazı iddiaları olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu iddiaları doğru bulmadığını, S-400'lerin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacağını kaydetti. Çavuşoğlu, ABD'ye ve NATO'ya tereddütleri gidermek için ortak bir çalışma grubu kurulması ve uzmanların araştırıp rapor vermesi için teklif sunulduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Başkan Trump da geçmişte Amerika'nın Türkiye'ye patriot bataryalarını satamadığını söylüyor ve bundan dolayı Türkiye'nin S-400 aldığını da kabul ediyor." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmek istediğini ve tarihin görüşüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400 ya da F-35'e bağlı değil. Bunlar tabii ki önemli. Suriye'den Amerikan askerlerinin çekilmesi dahil birçok bölgesel ve ikili konularımız var. Yani bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konularda bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz." diye konuştu.

- NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı NATO Kuzey Atlantik Konseyinin her yıl bir ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, bu çerçevede Konseyin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, heyetin önce Ankara daha sonra da Hatay'a geçeceğini söyledi. Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. - "AB'nin bürokrasisi çok yavaş" Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen anlaşmasına ilişkin ise Türkiye'de 4,5 milyon civarında göçmen olduğunu, bunların 3,6 milyonunun Suriye'den geldiğini ve Türk halkının zor durumda olan insanlara sahip çıktığını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "AB ile yaptığımız anlaşma gereği 2018'in sonuna kadar 3 artı 3,6 milyar avronun bu göçmenler için aktarılması gerekiyordu. Şu ana kadar bu miktarın sadece yaklaşık 2 milyar avrosu aktarılabildi. Yani toplam rakamın üçte biri. Burada bir yavaşlık var. Bunu AB de kabul ediyor. Süreci hızlandırmak için birlikte çalışıyoruz ama AB'nin de bürokrasisinin de çok yavaş olduğunu söylemem gerekiyor."