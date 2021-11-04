Çavuşoğlu: "Taleban'la Aşamalı Angajman Politikası Uyguluyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afganistan’daki Taleban yönetimini tanımakta “aceleci” olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi “aşamalı angajman” politikası izlediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında, Dışişleri Bakanlığı bütçesi sunumunu gerçekleştirdi. Bu sunuma göre; 2021 yılında bakanlığa 5 milyar 786 milyon 984 bin lira ödenek tahsis edildi ancak bu rakam yıl içerisinde toplam 6 milyar 429 milyon 566 bin 581 liraya ulaştı. Bakanlığa 2022 yılı içinse 7 milyar 487 milyon 450 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörüldü. Buna ilaveten AB Başkanlığı için 968 milyon lira ve Türk Akreditasyon Kurumu’na 57 milyon lira ödenek planlandı. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinden yüzde 57’sini yurt dışı teşkilat harcaması için kullandığını belirterek, yüzde 34’ününse uluslararası kuruluşlara katkı payı ödemeleriyle, yurt dışındaki öğretmen, okutman ve din görevlileri maaşları için harcadığını aktardı.

ABD’yle ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden arasında yapıcı bir atmosfer yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu “ABD’nin PKK/PYD/YPG’yle işbirliği, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla vurguladı. Bu konuları ele alacak bir Çalışma Grubu kuracağız” açıklamasını yineledi.

Rusya’yla Kırım’da görüş ayrılığı vurgusu, AB için irade beyanı

Türkiye’nin NATO müttefikliği açısından “NATO’nun en büyük ikinci askeri gücü olarak bu sürece katkılarımızı milli çıkarlarımız temelinde sürdürüyoruz” diyen Çavuşoğlu, Rusya’yla ilişkilerdeyse “Suriye’den Libya’ya ve Karabağ’a kadar birçok alanda iletişim halindeyiz. Görüş ayrılıklarımız var, ancak karşılıklı hassasiyetleri gözeterek yapıcı diyaloğu sürdürüyoruz. Ukrayna konusu bunlardan biri. Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Kırım Tatarı soydaşlarımızın güvenlik ve refahı için çabalarımızı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin Çin’le ilişkileriniyse karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde yürüttüğünü söyleyen Çavuşoğlu, son olarak Birleşmiş Milletler’de (BM) bir bildiriyle 42 ülkeyle birlikte Çin’i, Uygur Türkleri’nin haklarına saygılı olmaya çağırdıklarını hatırlattı.

Ankara

