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Çavuşoğlu-Tangara ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan ​​​​Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara: - "Gambiya her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır" - "Türkiye'den iş insanlarının yatırımları bizim için çok kıymetli olacaktır"

Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan ​​​​Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara, Türkiye'nin Gambiya'yı her alanda desteklemesinden duydukları memnuniyeti belirterek, "Gambiya her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gambiyalı mevkidaşı Tangara, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tangara, Gambiya'da en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu konuda atılan her adımın oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

"Kalkınma ve güvenlik konusunda adım atmak istiyorsanız öncelikle barış ve huzurun sağlanması gerekiyor." diyen Tangara, Türkiye'nin çok uzun zamandır Gambiya'nın güvenliğine destekte bulunduğunu kaydetti.

Tangara, dünyada çok taraflı çalışmalar yapan ülkelerin saldırı altında olduğuna işaret ederek, "Gambiya her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) yerine getirmesi gereken roller için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tangara, bu konuda Türkiye'yi desteklediklerini belirtti.

Konuk bakan, "Afrika ile çok güçlü bir ortaklık gösteriyorsunuz. Bu konuda çok müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Birçok ülke Afrika'da büyükelçiliklerini kapatırken Türkiye'nin Afrika'da birçok yerde büyükelçilik açmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Tangara, bütün bunların Türkiye-Afrika olumlu ilişkilerine destek olduğunu söyledi.

Tangara öte yandan ekonomik ilişkileri geliştirmek adına Türk iş insanlarını ve özel sektörü Gambiya'ya davet ederek, "Çünkü Türkiye'den iş insanlarının yatırımları bizim için çok kıymetli olacaktır." dedi. Tangara, yatırımcılara uygun ortamı oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gambiya Mamadao Tangara Türkiye

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