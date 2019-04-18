Çavuşoğlu-Tangara ortak basın toplantısı

Çavuşoğlu, "Afrika Kıtası'na verdiğimiz önemi defalarca, her fırsatta vurguluyoruz. Bugün Afrika'da 42 tane büyükelçiliğimiz oldu. Hedef 50, toplamda 54 Afrika ülkesi var. İleri süreçte de tüm Afrika ülkelerinde de büyükelçilik açmak istiyoruz. Afrika içinde tüm ülkelerle ikili ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu anlamda stratejik ortaklarımızından birisi de kardeş Gambiya'dır." diye konuştu.

- "İkili ticaretimizi artırmak istiyoruz"

Türkiye'nin kardeş olarak gördüğü Gambiya ile ilişkilerini her alanda geliştirmek için çaba sarf ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "İkili ticaretimizi artırmak istiyoruz, henüz daha başındayız. Yaklaşık 40 milyon dolar ikili ticaret hacmimizi çok daha yukarıya çekebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için daha önce imzaladığımız anlaşmalar yürürlüğe girdi. Yatırımların Korunması ve Karşılıklı Teşviki Anlaşmamız, aynı zamanda çifte vergilendirmenin kaldırılmasıyla ilgili anlaşmalarımız yürürlüğe girdi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, daha önce verilen söz üzerine THY'nin Banjul'a seferler başlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla THY Banjul'a haftada 2 sefer uçuyor, 1 Mayıs'tan itibaren bu sayı 3'e çıkacak. THY'nin beklentileri karşılanırsa ve vergiyle ilgili diğer havayollarına tanınan haklar THY de verilirse, THY önümüzdeki süreçte uçuş sayısını daha da artırabilir. Afrika'da şu anda yaklaşık 55 destinasyona uçan THY, Afrika kıtasını da bu şekilde tüm dünyaya bağlıyor. Ayrıca biraz önce iki anlaşma daha imzaladık. Bunlardan bir tanesi kalkınma iş birliği anlaşması yani ilişkimizin ahdi zeminini güçlendirmek için çalışıyoruz. Kalkınma yardımlarımız ve insani hassasiyetimizle Afrika'da hamdolsun saygı duyulan bir ülke ve milletiz."