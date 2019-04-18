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Çavuşoğlu-Tangara ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Afrika kıtasına verdiğimiz önemi defalarca, her fırsatta vurguluyoruz. Bugün Afrika'da 42 tane büyükelçiliğimiz oldu. Hedef 50, toplamda 54 Afrika ülkesi var" - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla THY Banjul'a haftada 2 sefer uçuyor. 1 Mayıs'tan itibaren bu sayı 3'e çıkacak" - "TİKA Gambiya'ya da ofisini açmıştır. Önümüzdeki süreçte Gambiya yetkililerinden gelecek projeleri desteklemeye devam edeceğiz" - "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Gambiya'nın bizimle gösterdiği dayanışmayı hiçbir zaman unutmayız. Gambiya, dünyada FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olmuştur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrika kıtasına verdiğimiz önemi defalarca, her fırsatta vurguluyoruz. Bugün Afrika'da 42 tane büyükelçiliğimiz oldu. Hedef 50, toplamda 54 Afrika ülkesi var." dedi.

Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.

İki bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Gambiyalı Bakan Tangara'yı Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Afrika Kıtası'na verdiğimiz önemi defalarca, her fırsatta vurguluyoruz. Bugün Afrika'da 42 tane büyükelçiliğimiz oldu. Hedef 50, toplamda 54 Afrika ülkesi var. İleri süreçte de tüm Afrika ülkelerinde de büyükelçilik açmak istiyoruz. Afrika içinde tüm ülkelerle ikili ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu anlamda stratejik ortaklarımızından birisi de kardeş Gambiya'dır." diye konuştu.

- "İkili ticaretimizi artırmak istiyoruz"

Türkiye'nin kardeş olarak gördüğü Gambiya ile ilişkilerini her alanda geliştirmek için çaba sarf ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "İkili ticaretimizi artırmak istiyoruz, henüz daha başındayız. Yaklaşık 40 milyon dolar ikili ticaret hacmimizi çok daha yukarıya çekebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için daha önce imzaladığımız anlaşmalar yürürlüğe girdi. Yatırımların Korunması ve Karşılıklı Teşviki Anlaşmamız, aynı zamanda çifte vergilendirmenin kaldırılmasıyla ilgili anlaşmalarımız yürürlüğe girdi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, daha önce verilen söz üzerine THY'nin Banjul'a seferler başlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla THY Banjul'a haftada 2 sefer uçuyor, 1 Mayıs'tan itibaren bu sayı 3'e çıkacak. THY'nin beklentileri karşılanırsa ve vergiyle ilgili diğer havayollarına tanınan haklar THY de verilirse, THY önümüzdeki süreçte uçuş sayısını daha da artırabilir. Afrika'da şu anda yaklaşık 55 destinasyona uçan THY, Afrika kıtasını da bu şekilde tüm dünyaya bağlıyor. Ayrıca biraz önce iki anlaşma daha imzaladık. Bunlardan bir tanesi kalkınma iş birliği anlaşması yani ilişkimizin ahdi zeminini güçlendirmek için çalışıyoruz. Kalkınma yardımlarımız ve insani hassasiyetimizle Afrika'da hamdolsun saygı duyulan bir ülke ve milletiz."

- "Gambiya yetkililerinden gelecek projeleri desteklemeye devam edeceğiz"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afrika'nın her yerinde ofisler açtığını belirten Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Gambiyalı yetkililerden gelecek projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Öğrencilere burs veriyoruz. İki bakanlık arasında daha önce imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde, Gambiyalı diplomatları bakanlığımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her sene düzenlediğimiz Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programına bu sene de Gambiya'dan bir genç arkadaşımız katıldı." dedi.

Çavuşoğlu, "En son imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde dijital arşiv projemiz ve bilişim teknolojileri konusundaki tecrübe ve birikimlerimizi Gambiya Dışişleri Bakanlığı ile paylaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Gambiya FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olmuştur"

Gambiya ile birçok alanda iş birliğinin artırıldığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Aramızda değişlik mekanizmalar, iş forumu ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) var ve bu yılın son çeyreğinde ikinci toplantısını Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz. Bir önceki toplantı Banjul'da gerçekleştirilmişti ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da KEK'in eş başkanlığını üstlenmiştir. Tüm bu konuları biz bugün değerlendirdik. Bu vesileyle Gambiya'ya, yönetimine ve halkına teşekkür etmek istiyorum. Her zaman Türkiye'nin gerçek dostu olduklarını göstermişlerdir. Karşılıklı dayanışmamız her iki tarafın halkı tarafından da fark ediliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Gambiya'nın bizimle gösterdiği dayanışmayı hiçbir zaman unutmayız. Gambiya, dünyada FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olmuştur ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Dostluk ve dostlar zor günlerde belli olur. Gambiya zor günlerimizde bize desteğini somut adımlarla gösteren ilk ülke olmuştur."

Çavuşoğlu, Bakan Tangara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek için Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un mektubunu getirdiğini de sözlerine ekledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gambiya Dışişleri Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mama

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