HABER

Çavuşoğlu: Tel Abyad saldırısı, YPG'yi masum gösterenlere ibret olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 20:17 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Abyad'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyla ilgili, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun" dedi.  Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun.

Çavuşoğlu: Tel Abyad saldırısı, YPG'yi masum gösterenlere ibret olsun

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Abyad'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyla ilgili, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
DSP Lideri Aksakal: Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayızDSP Lideri Aksakal: Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayız
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Batman’da eğitimcilerle buluştuMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Batman’da eğitimcilerle buluştu

En Çok Okunan Haberler

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, onları görünce makam aracını durdurdu

İçişleri Bakanı Soylu'dan DEAŞ'lı teröristlerle ilgili çok önemli açıklama: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Numan Kurtulmuş: Türkiye artık bir mektupla hizaya sokulamayacak bir ülke

'Türkiye artık bir mektupla hizaya sokulamayacak bir ülke'

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.