Çavuşoğlu: 'Terör örgütüyle Angajmanınız Sizin İkiyüzlülüğünüzdür'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO müttefiki ülkelerin ve Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin operasyonuna gösterdiği tepkileri eleştirdi. Çavuşoğlu, "Adana mutabakatı dahil uluslararası haklarımızı kullandığımızı söyledik. Terör örgütüyle sizin angajmanınız sizin ikiyüzlülüğünüzdür. Bir yandan terörle mücadele deyip diğer yandan teröre destek vereceksiniz. Türkiye’yi koruma planı NATO konseyi tarafından onaylanmışır ve burada YPG var ama başını Amerika’nın çektiği bazı ülkeler bunu bloke etmişlerdir. NATO tarafından onaylanan belgelerde YPG/PYD var" eleştirisinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının üçüncü gününde Türkiye'ye geldi Sabah saatlerin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşen NATO Genel Sekreteri bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da biraraya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın değerlendirdiler.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu PKK tarafından Türkiye’nin operasyonuyla ilgili kara propaganda yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, “Kara propagandayı biz daha önce de gördük. Sivillere yardım konusunda Türkiye’ye kimse ders veremez. Türkiye’nin hassasiyeti son derece iyi biliniyor. YPG’nin Hristiyanlara saldırıp Türkler saldırıyor diyerek Hristiyan dünyasından destek almaya çalıştığını görüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemi satın alması konusunda da değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, NATO müttefiki Hollanda, İspanya, Almanya ve İtalya’nın zaman zaman Türkiye’de Patriot sistemleri getirip konuşlandırdıklarını ama Türkiye’nin her defasında bu sistemler için müttefiklerine yalvarmak zorunda kalmaması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg de NATO'nun önemli bir müttefik olduğunu ve Türkiye'nin savunması için NATO'nun da ciddi çaba gösterdiğini söyledi. Stoltenberg, "NATO birçok açıdan Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'nin güvenliğine yönelik 5 milyar dolarlık askeri altyapı bir yatırımı yaptık ve bunu arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

