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Çavuşoğlu: Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk halkı, Sri Lanka halkıyla beraber ve onlar için dua ediyor.

Çavuşoğlu: Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk halkı, Sri Lanka halkıyla beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre karşı mücadelesinde, Sri Lanka ile omuz omuzayız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırıları nedeniyle ülkenin Ankara'daki büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, buraya konulan taziye defterine mesaj yazarak, imzaladı. Çavuşoğlu, mesajında, saldırıları en şiddetli şekilde kınadığını belirterek, Sri Lanka hükümeti ile saldırılarda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:
'Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alarak 300'den fazla insanın hayatına kasteden ve daha fazlasının yaralanmasına sebep olan menfur saldırı ile sarsıldık. Sevdiklerini kaybeden aileleri teselli etmek için kelimeler yetersiz kalır. Ayrıca hayatını kaybedenler arasında bulunan iki vatandaşımız için yas tutuyoruz. Hükümetimiz adına saldırıları en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyor ve Sri Lanka hükümetine ve ailelere taziyelerimi sunuyorum. Türk halkı, bu şiddet eylemini kınamada Sri Lanka halkıya beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız.'

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Çavuşoğlu: Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız

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