Çavuşoğlu : 'Terörizmle Mücadelede En Ön Saftayız’

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Çalışmaları kapsamında New York’ta temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Bakanlar toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu forumda yaptığı konuşmada, Terörle mücadelede Türkiye’nin en ön saflarda yer aldığını söyledi. Çavuşoğlu, Suriye ve Irak’ta terör devam ettiğini belirterek, "DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD,YPG hala duruyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’de çok büyük iki terör operasyonu gerçekleştirdiğini de kaydetti.

Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu sonrasında sosyal medya hesabından bakanlar oturumuyla ilgili, “Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Bakanlar Oturumu’nda terörizmle mücadelede en ön safta yer aldığımızı yineledik. Terörle mücadelede tüm ülkelerden tam dayanışma bekliyoruz” paylaşımını yaptı.

‘Türkiye Keşmir konusundaki anlaşmazlığa katkı yapmaya hazır’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’taki resmi temasları çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen Jammu-Keşmir Temas Grubu toplantısına da katıldı.