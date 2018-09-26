Çavuşoğlu : 'Terörizmle Mücadelede En Ön Saftayız’

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Çalışmaları kapsamında New York’ta temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Bakanlar toplantısına katıldı.
Çavuşoğlu forumda yaptığı konuşmada, Terörle mücadelede Türkiye’nin en ön saflarda yer aldığını söyledi. Çavuşoğlu, Suriye ve Irak’ta terör devam ettiğini belirterek, "DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD,YPG hala duruyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’de çok büyük iki terör operasyonu gerçekleştirdiğini de kaydetti.
Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu sonrasında sosyal medya hesabından bakanlar oturumuyla ilgili, “Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Bakanlar Oturumu’nda terörizmle mücadelede en ön safta yer aldığımızı yineledik. Terörle mücadelede tüm ülkelerden tam dayanışma bekliyoruz” paylaşımını yaptı.
‘Türkiye Keşmir konusundaki anlaşmazlığa katkı yapmaya hazır’
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’taki resmi temasları çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen Jammu-Keşmir Temas Grubu toplantısına da katıldı.
Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir bölgesindeki anlaşmazlığın çözülmesine katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Çavuşoğlu iki ülke arasındaki anlaşmazlığa Keşmir halkının istekleri doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları esas alınarak kalıcı bir çözüm yolu bulunmasına Türkiye’nin aktif bir şekilde katkı yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
Toplantı sonrasında konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çavuşoğlu, ”İİT Jammu-Keşmir Temas Grubu’nda sorunun insani boyutuna dikkat çektik. Pakistan ile Hindistan arasında diyalog yoluyla, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde ve Keşmir halkının arzusu doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunması çabalarına aktif katkı yapmaya hazırız” dedi.
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