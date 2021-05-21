Çavuşoğlu: "Terörizmle Mücadeleyi Kararlılıkla Sürdüreceğiz"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda düzenlenen Filistin özel oturumuna katılmak için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, genel kurula hitaben yaptığı konuşma sonrasında çeşitli temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta inşaatı devam eden Türkevi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Şehit Diplomatlar Sergisi" New York'ta Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Türkiye olarak terörizmin bilincinde olduklarını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin tüm kurumlarıyla “PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ” gibi terör örgütlerine karşı mücadele ettiklerini belirterek "Bu mücadeleyi önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. New York’ta yoğun diplomasi trafiği Önceki gün beraberinde Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri Bakanlarıyla New York’a Türkiye Cumhuriyeti’ne ait özel bir uçakla gelen Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşma sonrasında New York’ta yoğun diplomatik temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kabul edildi. İkili görüşmede, Filistin sorunu başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü belirtildi. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu "BM Genel Sekreteri Guterres’le, Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi; yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır!" paylaşımında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra 75. BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin "Filistin davasına sahip çıkan ve BM'yi toplantıya çağıran 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'a teşekkür ediyoruz. Volkan ağabeyin yönetimi BM'de fark yaratıyor" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, başkanlığı 75.BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır tarafından yapılan ‘İslam İşbirliği Teşkilatı’ dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından ”BM Genel Kurulu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen ‘Filistin’ konulu toplantıda İsrail zulmüne karşı kararlılığımızı vurguladık, önümüzdeki süreçte atabileceğimiz somut adımları görüştük” paylaşımını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retro Negeri, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Hsafadi’yle ikili görüşmeler yaptı. “1915 olaylarının popülist siyasi amaçlarla çarpıtıldığı bir dönem” Bakan Çavuşoğlu, Şehit Diplomatlar Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve Başkan Fahrettin Altun'a Los Angeles, Washington ve New York'ta düzenledikleri bu sergilerden dolayı teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, 1973 ve 1984 yılları arasında ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar sonucu 31'i diplomat olmak üzere toplam 58 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek "Aziz şehitlerimizi bu vesileyle bir kere daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Tüm şehitlerimize layık olmak için çalışıyoruz. 1915 olaylarının popülist siyasi amaçlarla çarpıtıldığı bir dönemde New York'taki sergi çok anlamlı. Amerikan kamuoyunu gerçekler hakkında bilinçlendirme konusunda önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. 1915 olaylarını 'soykırım' diye siyasi popülist yaklaşımla değerlendiren siyasetçilerin de gerçekleri görmesini isterim. Uluslararası hukuk ve insan hakları söylemleriyle işbaşına gelenlerin son zamanlarda bu söylemlerle çelişen eylem ve ifadelerini görüyoruz. Bir taraftan insan hakları, hukukun üstünlüğü ve terörle mücadele deniyor diğer taraftan cezası dolmadan Sasunyan adlı terörist serbest bırakılıyor" diye konuştu.