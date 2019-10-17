Çavuşoğlu: Trump'ın mektubuna cevap sahada verildi

Diplomatik kaynaklar ise mektubun "çöpe atıldığını" belirtti.ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği 9 Ekim tarihli mektuba ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan değerlendirme geldi. ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Çavuşoğlu, "Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik" dedi. Çavuşoğlu ayrıca "Amerikan toplumunda 'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye birçok yorumlar var. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi olmamıştır, olmaz da" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise "diplomatik nezaketten uzak ifadeler içeren" mektubun "çöpe atıldığını" aktardı.

Trump'ın mektubuna ilişkin bir değerlendirme de Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Trump'ın mektuptaki sert tonu karşısında şaşırdığını söyledi. Peskov, "Bu tarz bir dile genelde devlet başkanlarının iletişiminde rastlanmaz. Bu oldukça olağandışı bir mektup" dedi.