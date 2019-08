Çavuşoğlu Türk büyükelçilerle Anıtkabir’i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı için Türkiye’ye gelen büyükelçilerle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Çavuşoğlu ve büyükelçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçilerle Misak-ı Milli kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Çavuşoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 11. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle banisi olduğunuz Cumhuriyetimizin dünyanın her köşesinde görevli büyükelçileriyle bir kez daha huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, ’Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkeniz doğrultusunda bölgesel ve küresel ölçekte barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor. Yürüttüğümüz girişimci ve insani dış politikayla, sahada ve masada güçlü diplomasi anlayışıyla dünyanın her köşesinde etkin ve itibarlıyız. 243 misyonla dünyanın en yaygın diplomatik ve konsolosluk ağına sahip ülkelerden biriyiz. Samsun’a çıkarak başlattığınız Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümünde, gösterdiğiniz istikamette Cumhuriyetimizi 2023 hedeflerine ve ötesine taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yoldaki en temel dayanağımız, her zaman olduğu gibi, hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz yüce milletimizden aldığımız güçtür. Bu düşüncelerle, aziz hatıranız önünde minnet, sevgi ve saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."