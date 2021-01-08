Çavuşoğlu: “Türkiye Fransa ile İlişkileri Normalleştirmeye Hazır”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile son derece yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi; “Fransa eğer samimi ise Türkiye, Fransa ile ilişkileri normalleştirmeye hazır” dedi. Çavuşoğlu dün Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve Doğu Akdeniz nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve özellikle Fransa’yla yaşanan gerilimi değerlendirdi. “Türkiye, kategorik olarak Fransa’ya karşı değil ancak Fransa, kategorik olarak Türkiye’ye karşı” diyen Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz kaynaklı tartışmalar öncesinde de Fransa’nın Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı bir tutum aldığını ifade etti. “Fransa’nın, Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK’ya karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’ndan bu yana Türkiye’ye karşı bir tutum sergilediği” görüşünü kaydeden Çavuşoğlu, “Barış Pınarı Harekatı’nın Fransa’da ya da Fransa’nın bulunduğu bölgede gerçekleşmediğini ve Türkiye’nin sınırında terör örgütlerine karşı yapıldığını” vurguladı. Türkiye, PYD/YPG yapılanmasını, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak tanımlıyor.

Fransa ile Türkiye arasında son dönemdeki gerilimler sonrasında ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile son derece yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de söyleyen Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi için bir yol haritası üzerinde karar aldıklarını açıkladı. Çavuşoğlu, “Türkiye olarak biz hiçbir zaman hiçbir ülkeyle kötü ilişkilerimiz olsun istemeyiz. Dolayısıyla, Fransa eğer bu konuda samimi ise Türkiye, Fransa ile ilişkileri normalleştirmeye hazır” dedi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ise eşit paylaşım talebini desteklediğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Şimdi diyalog için önümüzde bir başka olanak daha var. Türkiye, Doğu Akdeniz konusuyla ilgili çok taraflı bir konferansın düzenlenebileceğini öneriyor. Biz de burada fikirlerimizi ve önerimizi Josep Borrell (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi) ile paylaştık ve sadece Doğu Akdeniz değil, Akdeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerin bu konferansa katılması gerektiğini önerdik. Tabii ki aynı zamanda burada çalışma yapan ülkeler de dahil. Şimdi biz AB ile bu konu üzerinde çalışıyoruz. Aslında bu konferansın temel amacı, nihayetinde bütün tarafların ortak pay alabileceği bir anlaşmaya varabilmek” diye konuştu.