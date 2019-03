Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye üzerinde oynanan oyunları milletimizle beraber bozacağız" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kayhan Çarşısı, Ünlü Cadde, Bat Pazarı ve İnegöl Çarşı’sında ziyaretlerde bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, vatandaşların gösterdiği samimi ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sıkılmadık el bırakmayan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı’nın bu seçimlerden alnının akı ile çıkacağına dikkat çekti. Kayhan Çarşısı’nın Bursa’ya özgü pideli köfteyi sunumuyla vatandaşların damak tadına hitap ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Vatandaşımızın ve esnafımızın Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’a destekleri üst düzeyde olması bizleri memnun etti. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ardından esnafımızın bu bölgeyle ilgili istediği çalışmaları yerine getireceğiz. Meclis üyesi arkadaşlarımız ve belediye başkanımız bunları en hızlı şekilde masaya yatıracak. Bazı konuların ise bir an önce yerine getirilmesi için gerekli çalışmayı başlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 31 Mart seçimlerinin üzerine basa basa bir beka seçimi olduğunu her platformda dile getirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bursa’da bu problemleri ve emareleri görüyoruz. Milletimizin bizi karşıladığı her yerde Türk bayrağını göstererek ’bu bayrağa sahip çıkacağız’ demesi olayın anlamını ortaya koymaktadır. Türkiye üzerinden bir takım operasyonların yapıldığını görüyoruz. Bunları 31 Mart gecesi inşallah sonlandırmış olacağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, vatandaşla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.