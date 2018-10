Çavuşoğlu: Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullah Gülen'in iadesi için FBI'a, örgüt elebaşının işledikleri suçlarla ilgili kanıtları vermeye başladıklarını belirterek, "Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor. Şuan onlarda araştırmalar yapıyor, görüyorlar karanlık kısmı. Biz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade talebiyle ilgili olarak yaptıklarının kanıtlarını FBI'a da vermeye başladık" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen 'Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu' konulu konferansa katıldı. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talebi için FBI'a kanıt sunmaya başladıklarını belirterek, "Amerika bir şeyleri öğrendi, artık zorluk yaparak bir şeyler yaparak Türkiye'den bir şey alamayacağını öğrendi. Amerika'yla bizim ilişkilerimizin gerilmesinin sebebi rahip Brunson değildir, FETÖ ile ilgili taleplerimizi karşılamaması. Yaptıkları araştırmalarda her faaliyette kanunlara ne kadar aykırı olduklarını Amerika da görüyor. Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor. Şuan onlarda araştırmalar yapıyor, görüyorlar karanlık kısmı. Biz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade talebiyle ilgili olarak yaptıklarının kanıtlarını FBI'a da vermeye başladık. Uluslararası anlaşmaların dışında ikili anlaşmalarımız var, neden bize vermiyorsun elebaşını? Amerika orada yaşayan bir kişinin aldığı her nefesi bizden daha iyi biliyor. Amerika PKK ve YPG'ye destek veriyor ve kendileri de kabul ediyor. Neden destek veriyorsun? Artık ipler gerildi. Daha önce buraya geldiklerinde biz ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. Şimdi planımızın işlemesi için çalışıyoruz, YPG'nin Münbiç'ten çıkması gerekiyor ve temizlenmesi gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Brunson konusunda mahkeme gerekeni yaptı" dedi. 'TÜM DÜNYAYI GEZMEMİZ GEREKİYOR' THY, Kızılay, AFAD gibi kurumlarla Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, “Tüm dünyayı gezmemiz gerekiyor. 1,5 yılda 150'den fazla ülkeye ziyaret yaptım, 900'den fazla temasımız oldu. Kuru kuruya gitmek değil, çıkarlarımızı koruyacak kararlar almak ve adımlar atmak gerekiyor. İş adamlarımız için vatandaşlarımız için neler yapabiliriz? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Artık ekonominin merkezi batı değil, artık doğuya doğru kayıyor. Yine uzmanların tespitine göre 2050 yılında Afrika kıtasının dünya ekonomisine katkısı 50 milyar dolar olacak. Bundan sömürgeciler değil, Afrika halkı ve yatırım yapanların faydalanması gerekiyor. Şanlı Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak gerekiyor ve biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Dünyada 5'inci sıraya geldik. Örneğin THY bugün uçtuğu ülkeler sıralamasında ilk sırada. Kızılay, AFAD ve TİKA gibi kuruluşlarımızla da dünyanın her yerine Türkiye'nin adını taşımaya devam edeceğiz. Çünkü dünyada nerde bir afet varsa ilk giden hep Türkiye olmuştur. Biz bu anlayışla çok yönlü politika izlerken önceliklerimizde terörizmle hem içerde hem dışarıda mücadele gibi maddeler bulunduruyoruz. Yaptığımız anlaşmalar, bizim inisiyatiflerimiz. Etrafımızdaki krizleri çözmekte bizim için önemli bir noktadır. Her bakımdan ikili ilişkilerimizi daha üst noktalara taşımak için adımlar atıyoruz" diye konuştu. 'ARTIK SAVUNMA SANAYİMİZDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ BİTTİ' Bakan Çavuşoğlu, savunma sanayi için 41 milyar dolarlık yeni projelerin hayata geçirileceğini ve Türkiye'nin artık hem sahada hem de masada kazanacağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Ekonomik ilişkilerimizi her boyutuyla tüm dünyada geliştirmek ve ticaretimizi arttırmak, Türkiye'ye yatırım gelmesini de sağlamak bizim önceliklerimizdendir. Artık savunma sanayimizde dışa bağımlılığımız bitti ve ihracat yapıyoruz. Savunma sanayi için 41 milyar dolarlık yeni projelerimiz var. Tüm coğrafyalarla bağlarımızı güçlendirmekte bizim için çok önemlidir. Dış politikamızın en önemli önceliklerinden biri ise yurt dışındaki vatandaşlarımız ve akrabalarımızdır. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi gerçekten çok önemli, yeni sistemde tüm kurumlarımız daha da güçlü olmaya devam ediyor. Artık sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmek yok. Yeni Türkiye'de buna çok önem veriyoruz. İçeride PKK, dışarıda YPG ile ve dışarıdan gelen her türlü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bugün bazı Avrupa ülkeleri maalesef bunlara destek veriyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize büyük acı yaşatan hain FETÖ'cülerden hesap sormakta bizim boynumuzun borcudur. Rehavete kapılırsak aldanırız. FETÖ ile dünyada mücadele ediyor, okullarını diğer ülkelerde devralıyoruz. Birde elebaşlarını ele geçirerek ülkemize getiriyor ve burada mahkemeye çıkmasını sağlıyoruz." 'SURİYE'DEKİ ATEŞİ YALNIZCA BİZ SÖNDÜREBİLİRDİK' Bakan Çavuşoğlu, İran ile yapılan anlaşmada Amerika'nın geri çekilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'deki ateşi yalnızca biz söndürebilirdik, gizli gündemi olmayan tek ülke de bizdik. Halep'ten bu yana tüm platformlarda attığımız adımlar sayesinde eskisine göre bir sükunet var. Son olarak imzalanan anlaşma Suriye içinde İdlib içinde bir dönüm noktası oldu. Biz sadece insanları korumadık, siyasi süreç için bir hak daha tanınmasını sağladık. Anayasa kurulu kurarak Suriye'nin hazırlanmasını sağlayacağız. Bir taraftan insani konuda destek verirken, diğer taraftan ülkenin bütünlüğü ve yeniden ayaklanması için çabalarımız sürecek. İran ile yapılan anlaşmalardan Amerika'nın geri çekilmesi ve herkesi buna mecbur bırakması yanlış. Bizim gibi başka ülkelerde bu isteklere karşı çıkıyor. Biz bu isteklere karşı çıkacağız, her zaman söylüyoruz. Etrafımızdaki çözümü dondurulmuş itilaflar var. Özellikle Kıbrıs ile ilgili bazı iyi adımlar atıyoruz. Ancak Rum kesimi buna karşı çıkıyor. İnanın Kıbrıs çaresiz değil. Kıbrıs'ın etrafındaki doğal kaynaklarda orada yaşayan insanlarımızın da hakkı var dedik. Rum kesimi tek taraflı adımlar atınca bizde kendi yatırımımızı yaparak gerekli çalışmaları başlattık." 'ENERJİ PROJELERİYLE BİRLİKTE YİNE BU BÖLGENİN MERKEZİ OLACAĞIZ' Türkiye'ye karşı bir ekonomik savaş yürütüldüğünü ancak ülkenin bu süreci atlatacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Enerji projeleriyle birlikte yine bu bölgenin merkezi olacağız. Bu coğrafyalarla bağlarımızı güçlendireceğiz, Türk konseyine en son Macaristan gözlemci oldu, 'Ben Hıristiyan'ım ama aslında Hun'um ve ana yurda dönmek istiyorum' dedi. Çin ile ilişkileri güçlendirelim ancak şunu net şekilde anlatıyoruz, terörist kim olursa olsun teröristtir. Masum insanların hakları için ilkeli şekilde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bizim dış politikamız girişimci bir adımdır ama bunu insani dış politikayla tamamlıyoruz. Çünkü bunu yapmazsak ticaret yapabiliriz, ancak bir saygınlık kazanamayız. İkisi de bizim için önemlidir. Ben Afrika'ya stratejik ortak olmak istiyorsam insani dış politikayı da orada işletmem gerekir. Kur dalgalanması, Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş var, ancak biz bunları atlatırız. Biz çok badireler atlattık, biz kaybettiğimiz paraları yine kazanırız ama kriz var diye yardımları kesemeyiz. Biz bunu yapamayız. Uyguladığımız politikalarla yine istikrara doğru gidiyoruz" dedi. 'ZOR ŞARTLARDA YAŞAYAN İNSANLARI ASLA YARI YOLDA BIRAKMAYIZ' Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika bölgesine açılmalarının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Paraguay'a yeni bir arkadaşımızı görevlendirdik, eski yönetimin taşıdığı İsrail Büyükelçiliği'ni yeni yönetim Tel Aviv'e geri taşıyacağını söyleyince ilkeli olan ve Filistin'in yanında olduğunu belirten Paraguay'ın yanında olduk. ABD'nin yaptığı yardım miktarından daha fazla yapan, sıkıntılar yaşarken bile bizden daha zor şartlardaki insanları unutmayacağız. BM bugün çatışmaları engelleyemiyor, kanı durduramıyorsa BM'de yenileme için de çalışmalarımızı yapacağız. Irkçılığı ve yabancı düşmanlığı sebebiyle burada yaşananları görmezden gelenler var. Biz böyle değiliz, zor şartlarda yaşayan insanları asla yarı yolda bırakmayız. Yurt dışında soydaşlarımız var, unutmak olmaz güvenlik, istikrar ve refah umutlarına güç katan bir ülkeyiz. Başkalarının desteğine ihtiyacı olan değil başkalarının umudu olan bir ülkeyiz. Sadece yeri geldiğinde sert gücünü kullanıyor ancak çok yönlü ve ilkeli, insani dış politikamızı geliştiriyoruz ve saygınlığımızı kazanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.