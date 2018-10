Çavuşoğlu: Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor (2)

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya'daki programının ardından Kocaeli'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle İzmit'te bir restoranda bir araya geldi. Programa Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, milletvekilleri ve yabancı öğrenciler katıldı. Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, 2. Dünya Savaşı'nda dahi bugünkü kadar insanın evlerini terk etmediğini belirterek, "Dünyamızda zorluklar var, sınamalar var, savaşlar var, terör var. Evini terk etmek zorunda kalan insanlar var, İslam düşmanlığı var, kendisinden olmayana hoşgörüsüzlük var. Bugün dünyada bir küresel savaş yok. Bir dünya savaşı yok. Ama dünya savaşı yokken neden 2. Dünya Savaşı'nda bile bu kadar insan evini terk etmek zorunda kalmamıştı? Neden bugün dünyada 70 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı? Bugün kendisinden olmayana yönelik nefret neden arttı? Hoşgörüsüzlük neden en üst düzeyde? Neden İslam düşmanlığı had safhaya geldi. Terör örgütleri değişik ülkelerde ve kıtalarda nasıl yer buluyor? Hangi şartlarda kendilerini geliştiriyorlar, silahlar ellerinde insanları öldürebiliyorlar? Kendilerine devşirecek insanlar için hangi ideolojileri kullanıyorlar? Hatta bizim dinimizi, barış dini İslam'ı bile suistimal eden terör örgütleri var" dedi. Çavuşoğlu, barışı ve çatışmaları önlemesi için kurulan örgütlerin yetersiz kaldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün dünyada çevre sorunları var, ekonomik krizler var, işsizlik var. Var olan zenginliğimizi kullanabilecek kapasitemizde eksiklik var. Savaşları nasıl durdurabileceğiz? Bugün, Birleşmiş Milletler dahil, barışı korusun, çatışmaları önlesin ve yine sorunlara barışçıl çözüm bulsun diye kurduğumuz uluslararası ve bölgesel örgütler yetersiz kalıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dünyada yaşamıyoruz. Her an, her gün değişim ve gelişim gösteren veya farklı sınamalarla karşı karşıya kalan bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla hepimiz buna adapte olmak zorundayız." 'TÜRKİYE OLARAK ÇOK TARAFLILIKTAN YANAYIZ' Dünyada dengelerin büyük bir hızla değiştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün sadece olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda da dünya değişiyor, dengeler değişiyor veya siyaset değişiyor. Bugün bir tarafta tek başıma ben varım diyen bir Amerika Birleşik Devletleri var, diğer tarafta çok kutuplu bir dünya oluşturmak için çaba sarf edenler var. Çok taraflılığı savunan ülkeler var. Hangisi galip gelecek ve biz ne taraftayız? Türkiye olarak biz çok taraflılıktan yanayız. Ama etkin çok taraflılıklardan yanayız. Çifte standartlardan, iki yüzlülüklerden uzak birçok taraflılıktan yanayız. Samimi birçok taraflılıktan yanayız" diye konuştu. 'BİZ AFRİKA'YA SÖMÜRGECİLER GİBİ GİTMİYORUZ' Türkiye'nin Afrika kıtasına büyük önem verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Afrika'da kıtlıktan, açlıktan ve diğer sorunlardan dolayı, terörden dolayı, salgın hastalıklardan dolayı zor şartlarda yaşayan kardeşlerimize yardım elimizi nasıl uzatacağız? Biz Afrika'ya sömürgeciler gibi gitmiyoruz. Afrika'nın eşit bir ortağı gibi, bir kardeşi gibi gidiyoruz. İşte o yüzden Türkiye tüm Afrika kıtasında sevilen, sayılan bir ülke. Başkaları ticaret için gider ama TİKA'nın bugün Afrika'da 21 tane bölgesel ofisi var. Tüm Afrika kıtasındaki kalkınma projelerini, istihdam yaratıcı projeleri hayata geçirmemiz lazım. Oradaki kardeşlerimize destek vermemiz lazım. Bugün 54 Afrika ülkesi içerisinde 41 tane büyükelçiliğimiz oldu. Hedefimiz en az 50 Afrika ülkesine büyükelçilik açmaktır" dedi. Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)