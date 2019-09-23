Çavuşoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) bağlamında Türkiye'nin kendi üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "SDG'leri başarmak için yenilikçi çözümlere özel sektörün angajmanı" başlıklı yan etkinliğe katıldı.

Bu girişimi bir yıl önce kurduklarını ve bu toplantının ev sahiplerinden birisi olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, katılımcılara BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye'nin çok paydaşlı kamu-özel ortaklığı kurulması konusundaki deneyimlerini aktaracağını söyledi.

- "BM, SDG bakımından kritik bir döneme giriyor"

"Bu yıl SDG Zirvesi'nde, bu hedeflerin uygulanması bakımından BM üyesi ülkeler ve tüm BM sistemi kritik bir döneme girecek." değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, çok paydaşlı ortaklık, mali kaynaklar ve teknolojinin SDG için 3 temel bileşen olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, iki yıl önce özel sektör için İstanbul'da UNDP ile uluslararası bir merkez kurduklarını anımsatarak, 2018'de de Bill and Melinda Gates Vakfı'nın mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin ihtiyaçlarına odaklanan bir hızlandırıcı program önerdiğini dile getirdi.