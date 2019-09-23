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Çavuşoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 21:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) SDG'leri başarmak için, çabalarımızı artırmalıyız. Bir etki yaratmak için özel sektörün hevesinden cesaret aldık ve bu etki ancak kendini sürdürülebilir işe adamış girişimciler dünyası tarafından yaratılabilir. Türkiye payına düşeni yapmaya devam edecek" -" (Gebze'deki en az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankası) Büyük oranda yerinden edilmiş ve savunmasız insanlara ev sahipliği yapan diğer ülkeler, bizim başarılarımızdan yararlanabildi. Türkiye olarak bu ortaklığa 1 milyon dolar ayırdık"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) bağlamında Türkiye'nin kendi üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "SDG'leri başarmak için yenilikçi çözümlere özel sektörün angajmanı" başlıklı yan etkinliğe katıldı.

Bu girişimi bir yıl önce kurduklarını ve bu toplantının ev sahiplerinden birisi olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, katılımcılara BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye'nin çok paydaşlı kamu-özel ortaklığı kurulması konusundaki deneyimlerini aktaracağını söyledi.

- "BM, SDG bakımından kritik bir döneme giriyor"

"Bu yıl SDG Zirvesi'nde, bu hedeflerin uygulanması bakımından BM üyesi ülkeler ve tüm BM sistemi kritik bir döneme girecek." değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, çok paydaşlı ortaklık, mali kaynaklar ve teknolojinin SDG için 3 temel bileşen olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, iki yıl önce özel sektör için İstanbul'da UNDP ile uluslararası bir merkez kurduklarını anımsatarak, 2018'de de Bill and Melinda Gates Vakfı'nın mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin ihtiyaçlarına odaklanan bir hızlandırıcı program önerdiğini dile getirdi.

Eczacıbaşı ile yaptıkları hızlandırma programında, dijital kimlik çözümleriyle temel hizmetlere ve geçim kaynağı olanaklarına erişimle şarj ihtiyacı duymadan modern su ve sıhhi çözümlere ihtiyaca işaret ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu hızlandırma programı, bir aydan kısa sürede 36 farklı ülkeden 150 başvuru çekti." dedi.

- "Türkiye, teknoloji bankasına 1 milyon dolar ayırdı"

Geçen yıl da Gebze'de en az gelişmiş ülkeler için bir teknoloji bankası kurulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Büyük oranda yerinden edilmiş ve savunmasız insanlara ev sahipliği yapan diğer ülkeler, bizim başarılarımızdan yararlanabildi. Türkiye olarak bu ortaklığa 1 milyon dolar ayırdık." ifadesini kullandı.

SDG kapsamında yapılan programların herkese ilham kaynağı olmasını umduğunu belirten Çavuşoğlu, "SDG'leri başarmak için, çabalarımızı artırmalıyız. Bir etki yaratmak için özel sektörün hevesinden cesaret aldık ve bu etki ancak kendini sürdürülebilir işe adamış girişimciler dünyası tarafından yaratılabilir. Türkiye, payına düşeni yapmaya devam edecek." mesajını paylaştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu SDG sürdürülebilir kalkınma hedefleri UNDP

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