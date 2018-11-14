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Çavuşoğlu ülkelerine geri dönen mülteci sayısını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugüne kadar savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 260 binden fazla mültecinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

Çavuşoğlu ülkelerine geri dönen mülteci sayısını açıkladı

Çavuşoğlu "Şu ana kadar ülkemizden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine 260 binden fazla mülteci dönmüştür" dedi.

Ayrıca Çavuşoğlu, siyasi sebeplerden ötürü gerilen Türkiye-ABD arasındaki ekonomik ilişkileri düzeltmek için çalışıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı, ABD Kongresi tarafından Türkiye'yi hedef alan faturanın etkisini kaldırmak için çaba gösterildiğini, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve 83 ülkeye gönderildiğini söyledi.

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Çavuşoğlu Suriye mülteci ülkelerine döndü

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