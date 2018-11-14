HABER

ÇAVUŞOĞLU: ULUSLARARASI SORUŞTURMANIN ŞART OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 21:41 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soru üzerine, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk başlarda 'Şimdilik biz Suudi Arabistan'la bir çalışma grubu kurduk.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soru üzerine, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk başlarda 'Şimdilik biz Suudi Arabistan'la bir çalışma grubu kurduk. Şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz' dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız, ne gerekiyorsa. Öyle kapatmaya çalışma, anlaşmaya çalışma olmaz. Olur mu öyle şey? Bu bir can. Bir gazeteci olması tabii ki birçok kişi ya da kuruluşlar açısından önemli ama her şeyden önce bir can ve vahşice işlenen bir cinayet. İstihbaratlar var, onlar delil toplar. Şu anda mahkemenin elinde. İstihbarat birimlerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz, İçişlerimiz dahil toplanan deliller, görmek isteyenlere biz gösterdik. Türkiye herhangi bir blöf yok diyor, Türkiye elinde ne var uluslararası toplumla paylaşmamız lazım."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
EXPO 2023 için İngilizce öğreniyorlarEXPO 2023 için İngilizce öğreniyorlar
İSKİ 2019 mali yılı bütçesi onaylandıİSKİ 2019 mali yılı bütçesi onaylandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

İyilik varsa 'umut' var

İyilik varsa 'umut' var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.