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Çavuşoğlu: Uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz 

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 21:41 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soru üzerine, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk başlarda 'Şimdilik biz Suudi Arabistan'la bir çalışma grubu kurduk.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soru üzerine, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk başlarda 'Şimdilik biz Suudi Arabistan'la bir çalışma grubu kurduk. Şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz' dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız, ne gerekiyorsa. Öyle kapatmaya çalışma, anlaşmaya çalışma olmaz. Olur mu öyle şey? Bu bir can. Bir gazeteci olması tabii ki birçok kişi ya da kuruluşlar açısından önemli ama her şeyden önce bir can ve vahşice işlenen bir cinayet. İstihbaratlar var, onlar delil toplar. Şu anda mahkemenin elinde. İstihbarat birimlerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz, İçişlerimiz dahil toplanan deliller, görmek isteyenlere biz gösterdik. Türkiye herhangi bir blöf yok diyor, Türkiye elinde ne var uluslararası toplumla paylaşmamız lazım."

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