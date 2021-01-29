Çavuşoğlu: Umarız Biden nükleer anlaşmaya geri döner

Çavuşoğlu "Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya geri döner. Böylece kardeş İran’a yönelik ambargolar kalkmış olur" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu ikili görüşmede Suriye'deki son durum, Irak, Körfez ve Güney Kafkasya gibi bölgesel konuların ele alındığını söyledi. "Güney Kafkasya'da şimdi bir ateşkes var. Hepimiz bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz" diyen Çavuşoğlu "3+3 formatta Güney Kafkasya ile ilgili bir iş birliği planlıyoruz. Kardeşim Cevad Zarif bu çerçevede Türkiye'ye gelmeden önce Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'ı da ziyaret etti ve bu konularda o ülkelerle de görüş alışverişinde bulundu. Bunları da bugün kendi aramızda değerlendirdik" dedi.

"İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri destek verdik. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi" diyen Çavuşoğlu "Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve iş birliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar, ambargolar da kalkmış olur" dedi.