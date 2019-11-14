Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

ABD, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, resmi temaslarda bulunmak \u00fczere geldi\u011fi Washington?da, \u00dcrd\u00fcn D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Ayman Safadi ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.PARTNER D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc nesil geliyor! \u0130lk kez g\u00f6receksinizABD'li senat\u00f6rden T\u00fcrkiye'ye yapt\u0131r\u0131m uyar\u0131s\u0131: 95 oy haz\u0131rI\u015e\u0130D'li 7 Alman Vatanda\u015f\u0131 S\u0131n\u0131rd\u0131\u015f\u0131 Edildi
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