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Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.

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Çavuşoğlu telefon görüşmesi Türkiye Ürdün

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