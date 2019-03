Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün Suriye, Irak ve çevre coğrafyamızda her ne oluyor ve yaşatılıyorsa, bunun esas amacı Türkiye’dir. Bizi kirli bir çamurun içine sokmaya çalışıyorlar" dedi. Çavuşoğlu, "Türkiye’nin belli bölgelerinde değil, soktukları belediye meclis üyeleriyle beraber bütün şehirlerimize terörü taşımak istiyorlar" diye konuştu.

Bulgaristan göçmenleriyle bir araya gelen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aileler ile yakından ilgilenen Çavuşoğlu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan kahvaltının ardından salonu dolduranlara seslenen Çavuşoğlu, "Bizim atamızın ceddimizin, bizleri buradan sürmek, bu coğrafyadan göndermek, sömürge altına almak için üzerimize çullananlara karşı verdiği büyük ve güçlü mücadelenin sonunda bu vatanda kalmaya devam ettik. Ancak haçlı zihniyetinin Anadolu coğrafyasındaki emelleri, hayalleri bitmedi. Bize burayı çok görüyorlar. Bizi buradan sürmek ve burada gömmek için fırsat kolluyorlar. Onun için bu cumhuriyetin vatandaşı olarak bizler geçmişimizden miras aldığımız bu vatanı gelecek nesillerin bir emanetçisi olarak görüyoruz. Buna göre de hareket etmek zorundayız. 100 yıl önce denize döktüklerimizin torunları, 100 yıl öncesinin hesabını görmek için yeniden bizim coğrafyamızda at koşturmaya başladı. Bugün Suriye’de Irak’ta ve çevre coğrafyamızda her ne oluyor ve yaşatılıyorsa, bunun esas amacı Türkiye’dir. Bunu görmezsek, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz çok ağır olur" dedi.

İP’lilerin kendine tepki gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Neden ’zillet ittifakı’ dediğimizi soruyorlar. İP’liler listelerinde PKK müzahiri, PKK ve Apo için eylemlerde gözaltına alınmış, tutuklanmış, dağa adam devşirmiş meclis adayı göstermedi mi? Bu bir zillet değil mi? ’Kürdistan’da kazanacağız batı da kaybettireceğiz’ diyen HDP’liler, artık ’Bu bir belediye seçimi değildir’ diyor. Bingo. Biz bunu kaç zamandır diyoruz. Biz ’beka’ dedikçe, CHP’li ve İP’liler perdelemeye çalışıyor. Adam kendi ağzı ile itiraf etti. ’Savaşı bitireceğiz’ diyor. Savaş dediği ne biliyor musunuz? Teröristlerin tepesine tepesine inip, 15 bin teröristten sadece 500 teröriste indirmemizi savaş sayıyorlar. Bunu bitireceğiz diyorlar. Yeniden Türkiye’nin belli bölgelerinde değil, soktukları belediye meclis üyeleriyle beraber bütün şehirlerimize terörü taşımak istiyorlar" diye konuştu.

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in milletin ortak değerlerini tek tek şimdiden HDP’lilere peşkeş çektiğini yineleyen Çavuşoğlu, "Bu kişinin yarın belediye başkanı olduğunda ne yapacağından mazallah emin miyiz? Sezai Temelli, ’Bilecek benim tarafımdan seçildiğini’ diyerek aba altından sopa gösteriyor. ’siyaseten biter’ diyor. Ne demek istiyor. ’Ey CHP’li büyükşehir belediye başkanı, sen fen işleri müdürü şu adamı yapacaksın’ Daha sonra o fen işleri senin benim mahalleme gelecek kanalizasyon niyetiyle kazdığı çukura ne koyacağından haberin var mı? Bunların belediyeleri bunu doğuda yapmadı mı? Asfaltların altına bomba doldurmadılar mı? Kayyum atandıktan sonra bir tane asfaltın patladığını gördünüz mü? Uyanık ol Bursa. Bizi kirli bir çamurun içine sokmaya çalışıyorlar. Armudun sapı, üzümün çöpü diyerek bunlara bir cevap veremeyiz. Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte bunlara cevabını vereceğiz" dedi.

Söylediklerinin hamaset olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Gerçektir ve durum budur. Ben vicdanen sorumluluğumu size anlatarak yatıştırmaya çalışıyorum. Gece demeden, gündüz demeden, uyku uyumadan kapı kapı dolaşarak. Ama sende anlatacaksın kardeşim durum budur. Mesele memleket meselesidir" şeklinde konuştu.