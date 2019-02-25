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Çavuşoğlu: "Uygur Türkleri ve diğer Müslüman gruplara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin bulgulardan endişeleniyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 40’ıncı oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin’in Uygur Türkleri ve diğer Müslüman gruplara insan hakları ihlallerine ilişkin raporların endişe verici olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin 40’ıncı oturumunda konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 40’ıncı oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin’in Uygur Türkleri ve diğer Müslüman gruplara insan hakları ihlallerine ilişkin raporların endişe verici olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin 40’ıncı oturumunda konuştu. Türkiye’nin FETÖ, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere birçok terör tehdidiyle aynı anda mücadele etmesine rağmen insan haklarına her zaman önem verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, demokrasi ve insan haklarını korumanın her zaman en önemli seviyede görüldüğünü söyledi. Suriye’de 9’uncu yılına girilecek iç savaşın tüm bölgenin istikrarı ve barışı için tehdit oluşturmaya devam ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 3,6 milyon Suriyeliyi barındıran Türkiye’nin aynı zamanda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, “Bu noktada bir taraftan insan hakları şampiyonu gibi görünen ülkelerin diğer taraftan Suriye’deki korkunç çatışmalardan kaçanlara sınırlarını açmakta isteksiz olduklarını hatırlatmama izin verin. Hatta bu sorumsuz ülkelerden bazıları, Akdeniz’deki göçmenlerin kötü durumunu ’mevcudiyetlerine yönelik tehdit’ olarak algılıyor. Buna karşın Türkiye, yerinden edilmiş Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 35 milyar dolar harcadı” ifadelerini kullandı.

"İsrail yaşama hakkına bile karşı"
İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerinin üst seviyede olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, keyfi tutuklamaların, Filistin topraklarına el konulmasının, Filistinlilerin yerlerinden edilmeye zorlanmasının ve yerleşim yeri faaliyetlerinin açık şekilde uluslararası hukukun ihlal edilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Çavuşoğlu, İsrail’in Filistinli sivillerin en temel hakkı olan yaşama hakkını göz ardı ederek aşırı güç kullanmasının daha da endişe verici olduğu söyledi.

"Çin ayrımcılıktan vazgeçmelidir"
Çavuşoğlu, konuşmasında Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlallerine de değinerek, “BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi ve diğer bazı raporlardaki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman gruplara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin bulgulardan endişeleniyoruz. Uygurlara ve diğer Müslüman topluluklara yönelik uygulanan ayrımcılıktan endişeleniyoruz. Terörist ve masum insan arasında ayrım yapılmalıdır” dedi.
Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’ın topraklarını işgale devam ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Ermeni işgalinin 1 milyon Azerbaycanlıyı kendi ülkelerinde mülteci olmaya zorladığını söyledi.

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