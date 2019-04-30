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Çavuşoğlu, V4 +Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya temasları kapsamında Vişegrad Grubu (V4)+Türkiye Dışişleri Bakanları 4.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya temasları kapsamında Vişegrad Grubu (V4)+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4) Dönem Başkanı Slovakya’nın davetine icabetle, “V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı”na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere temaslarını sürdürüyor. Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak tarafından karşılanan Çavuşoğlu aile fotoğrafının ardından toplantıya geçti. Slovak, Çek, Polonyalı ve Macar muhataplarıyla biraraya gelen Çavuşoğlu’nun V4+Türkiye toplantısında, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu’daki güncel gelişmeler ile terörle mücadele ve düzensiz göç dahil olmak üzere çeşitli uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.
Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Sayın Miroslav Lajcak ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

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