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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Türkiye Avrupa'ya doğru hızla mesafe alıyor." diyen Maas, "Türkiye sınırındaki gelişmeleri dikkatle izliyor. Bunu da konuştuk. Tahran'daki zirve konusunda Türkiye'yi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Almanya ve Avrupa'da artan ırkçılığa karşı duruşunu takdirle karlşılıyoruz. Tehditlere karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bölgesel konuları değerlendirdik. Suriye, İdlib'i değerlendirme fırsatı bulduk. İstanbul'da uçakla birlikte gideceğiz.Yoğun bir gündem bizi bekliyor.'' dedi.

'TAHRAN'DAKİ ZİRVE İLE İLGİLİ TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ'

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Bu sıfatla ilk defa geliyorum. Türkiye Almanya için sadece bir komşu ülke değil. Çok yakın ekonomik ilişkilerimiz var. Binlerce insanımıza iş sağlayan iş yerleri var. Yeniden iyi bir konuma getirilmesi ve bu nedenle de bakanlar olarak diyalog mekanizmasını oluşturmak istiyoruz. Çok sayıda uluslarası standartları kabul eden bir ülke. Türkiye Avrupa'ya doğru kendini bu konuda ilerletme yönünde. Suriye'deki durumu da ele aldık .Türkiye büyük bir endişe ile sınırındaki bu gelişmeleri izliyor. İnsani felaketin ortaya çıkabileceği bir bölge. Tahran'daki zirve ile ilgili Türkiye'yi destekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'İDLİB'E YÖNELİK SALDIRILARI DURDURMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Çavuşoğlu, ''Saldırı olasılığı ortaya çıktığından bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. İdlib'e yönelik saldırıları durdurmak için çaba sarf ediyoruz.''

4 tane gerginliği azaltacak bölge belirledik. Son olarak İdlib kaldı. Rejimin burayı ele geçirmek istediği açık. Askerlerimiz arasından bakanlarımızın da istihbaratımızın da katıldığı toplantılar oldu. Maalesef dünden bu yana saldırılar oldu. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu her bakımdan bir felaket olur.

Almanya'nın şu süreçte gösterdiği samimi tavır takdire şayandır. Bu zirvede İdlib ile ile ilgili bir kara çıkması için çaba sarf edeceğiz. Bu dünyanın bir meselesidir. Herkesin net bir tavır sergilemesi gerekiyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu maaş Almanya Türkiye

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