Çavuşoğlu ve Blinken NATO'da görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de devam eden NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci gününde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yüzyüze görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda ABD tarafı "terörle mücadele, Yunanistan ve insan hakları" vurgusu yaparken, Türkiye tarafından "Afganistan, Libya, PKK, S400 ve Doğu Akdeniz" vurguları geldi.

Blinken, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Mevlüt Cavuşoğlu ile bugün Brüksel'de görüştüm. NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele konusunda işbirliğinin devam etmesini dört gözle bekliyorum, Yunanistan ile keşif amaçlı görüşmelere desteğimizi dile getirdim ve demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım" dedi.

Türk Dışişleri'nden yapılan açıklamada da "Görüşmede ABD tarafı Afganistan toplantısına evsahipliği yapacağı için Türkiye’ye teşekkür etti. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz hakkında etraflı görüş alışverişinde bulunuldu. Türk tarafı PKK/PYD/FETÖ bağlamında ABD’den taleplerini tekrarladı. S-400 konusu da ele alındı" denildi.

Biden yönetiminin göreve gelmesinin ardından NATO içinde yaşanan Türkiye tartışmasına ilişkin görüşleri merak edilen Dışişleri Bakanı Blinken, NATO toplantısının birinci gününde, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte düzenlenen bir etkinlikte, "Türkiye'nin NATO'nun eski ve değerli bir ortağı olduğu ve NATO içerisinde kalmasını dilediklerini" söylemişti.

