HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çavuşoğlu ve Blinken Riga’da Görüştü

Çavuşoğlu ve Blinken Riga’da Görüştü

01.12.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapan Letonya’nın başkenti Riga’da biraraya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapan Letonya’nın başkenti Riga’da biraraya geldi.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter’da paylaştığı mesajda, “NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştüğüm ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la, Etiyopya, Ukrayna, Suriye ve Kafkasya’daki gelişmeler ile ikili ilişkilerimizi ele aldık” ifadesini kullandı.

İki bakan, ikili ve bölgesel bazı konuları masaya yatırdıkları görüşmenin başında da gazetecilere kısa birer açıklama yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Roma’da “çok yapıcı” bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, iki liderin bu görüşmede tartıştıkları konuların ve aldıkları kararların devamını getirmeleri gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında birçok alanda ikili ilişkileri daha ileriye götürmeyi umduklarını kaydetti.

Ukrayna ve çevresinde gelişen olaylar gibi, bölgede herkes için endişe uyandırıcı gelişmelerin olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, tüm bu konuları NATO toplantısında masaya yatırdıklarını ancak iki NATO müttefiki olarak da ikili düzlemde de bunları konuşmaları gerektiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Bunlar ve Libya, Suriye, Ukrayna ve aynı zamanda Afganistan gibi bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmayı arzuluyorum” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Çavuşoğlu’yla birlikte, Ukrayna, Batı Balkanlar, Kafkaslar ve diğer bir dizi alanda NATO müttefikleriyle görüştükleri konuları, ikili olarak da doğrudan ele almalarının önemli olduğunu düşündüklerini aktardı.

Çavuşoğlu’yla tekrar biraraya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Blinken, görüşmede ABD ve Türkiye arasındaki bazı önemli çalışmalar ve işbirliği konularına da odaklandıklarını dile getirdi.

Blinken, Afrika dahil bölgenin ötesine uzanan bazı konuları da görüşeceklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Valilikten önemli uyarıİstanbul'da yaşayanlar dikkat! Valilikten önemli uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.