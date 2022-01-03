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Çavuşoğlu ve Blinken Telefonda Görüştü

03.01.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna gerilimi, Türkiye’nin Ermenistan’la normalleşme süreci için özel temsilci ataması dahil ikili ve bölgesel konular ele alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda bir görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Ukrayna’da Rusya’nın arttırdığı gerilim karşısında işbirliğini sürdürmenin öneminin konuşulduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki bakan arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca Afrika Boynuzu bölgesiyle ilgili konuların, Türkiye’nin Ermenistan’la normalleşme sürecini görüşmek üzere özel temsilci atamasının ve hem ikili düzlemde hem de NATO müttefikleri olarak iki tarafı ilgilendiren alanlarda işbirliğini derinleştirme fırsatlarınınele alındığını belirtti.

Ermenistan’la normalleşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Ermenistan’la normalleşme adımları kapsamında Aralık ayında eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı. Ermenistan da Türkiye’nin bu hamlesi karşısında Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ı diyalog sürecindeki özel temsilcisi olarak görevlendirmişti.

Diyaloğun yeniden başlatılmasının Kafkasya’nın istikrarı, barışı ve refahı için önemli olacağını belirten Çavuşoğlu, özel temsilcilerin ilk buluşmasında bir yol haritası konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetmişti.

Her iki tarafın da ikili, yüz yüze görüşme için tarih belirlemesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, bunun için yer belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ermenistan’ın ilk toplantının Moskova’da yapılması arzusu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu ‘‘İlk toplantı dışında biz temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz. Niye? Karşılıklı özel temsilci atadık, doğrudan görüşsünler diye” demişti.

Çavuşoğlu iki ülke arasında karşılıklı charter uçuşlarının yakında başlayacağına işaret etmişti.

Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmede Azerbaycan ile eşgüdüm içinde olacaklarını da eklemişti.

Ukrayna gerilimi

Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 bin civarında asker yığmış olması ABD ve Batı'nın Moskova’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği kaygısını arttırıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le telefonda görüşmüştü. Biden, Putin’e Ukrayna’ya yönelik bir hareketin ambargolarla ve Avrupa’da daha fazla ABD askerinin konuşlanmasıyla sonuçlanacağı uyarısında bulunduğunu aktarmıştı.

Biden 50 dakika süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ‘‘NATO müttefiklerimizle birlikte hareket edeceğiz ve bunun Rusya için ağır bir bedeli olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, ABD ve Batılı ülkelerden NATO’nun Doğu Avrupa’da askeri faaliyet yürütmemesini ve Ukrayna topraklarına yığınak yapmamasını istiyor. Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine kabul edilmesi ihtimaline de şiddetle karşı çıkıyor.

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