Çavuşoğlu ve Dendias Gerginlik Ortamında Görüşecek

Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan tarihinde Ankara’ya gelmiş ve temaslarda bulunmuştu. Çavuşoğlu ve Dendias'ın ortak basın toplantısında iki bakan arasında tartışma yaşamıştı.

Atina Üniversitesi'nden Cengiz Aktar'a göre kamuoyunun gözü önünde iki ülke arasındaki farklılıkları gidermede ilerleme sağlanamamasından hangi ülkenin sorumlu olduğuna ilişkin yaşanan tartışma, Çavuşoğlu ve Dendias'ın işinin ne kadar zor olduğunun göstergesi.

"Yunanlar çok gerçekçi" diyen Cengiz Aktar, "Elbette konuşmayı tercih ediyorlar, başından beri bunu söylediler. Ancak bildiğimiz şu ki anlaşmazlıklar giderilmeyecek. İki ülke arasındaki sayısız mesele üzerinde hiçbir ilerleme sağlanmadı" şeklinde konuşuyor.

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de geniş enerji rezervlerine sahip olduğu düşünülen sularda kimin hak sahibi olduğu konusunda anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor. Türk ve Yunan donanmaları geçen yıl bu nedenle karşı karşıya gelmişti.

Türkiye'nin Yunanistan'ın hak iddia ettiği sularda yeniden sondaja başlayabileceğine ilişkin açıklaması, gerginliğin yeniden tırmanacağının işareti oldu.

Ankara'nın ayrıca Atina'yı Yunan sularına giren mültecileri Türkiye'ye geri göndererek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlaması, gerginliği arttıran etkenlerden biri.