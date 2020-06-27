Çavuşoğlu ve Ersoy Perşembe Günü Almanya'ya Gidiyor

Türk tarafının Türkiye’de Corona virüsü salgını konusunda yaşanan gelişmeler ve alınan önlemleri aktarmayı hedeflediği ve Almanya’nın Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırmasını isteyeceği tahmin ediliyor. 15 Haziran itibarıyla AB üyesi ülkeler, Schengen ülkeleri ve İngiltere’ye yönelik seyahat uyarılarını kaldıran Almanya, Ankara’nın yoğun girişimlerine rağmen bu konuda Türkiye’ye bir istisna getirmemiş, tersine Türkiye’ye 31 Ağustos’a kadar seyahat uyarısı yaparak, ‘riskli ülkeler’ listesine almıştı.

Günübirlik ziyarete Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin de katılacağı ve Almanya’da, Corona virüsü salgınına karşı verilen mücadeleyi yönlendiren kurumlardan Robert Koch Enstitüsü’nü ziyaret ederek, istişarelerde bulunacağı da öğrenildi.

‘Riskli’ olarak tanımlanan ülkelerde, 14 günden fazla kalınması durumunda, Almanya’ya girişte 14 gün ev karantinasına girme mecburiyeti var. Buna göre Türkiye’de 14 gün kalan biri, Almanya’ya döndükten sonra, 14 gün karantinaya girmek zorunda. Karantinadan muafiyet için kişinin Covid-19 semptomları göstermediğini ve Corona virüsü taşıyıcısı olmadığını belgeleyen bir testi ülkeye girişte ibraz etmesi gerek.

Öte yandan Almanyada Berlin, Hamburg, Brandenburg, Kuzey Ren Vestfalya ve Schleswig eyaletlerinde okullar yaz tatiline girerken, seyahat uyarısına rağmen Türkiye’ye giden Türkiye kökenli göçmenlerin dönüşlerinde karantinaya alınıp, alınmayacakları konusu da henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmadı.

Der Spiegel dergisi, Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanarak verdiği bir haberde,Türkiye'de Corona virüsü tedavisinde etken maddesi hidroksiklorokin olan ilaçların kullanıldığını, bakanlığın Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması için bu tedavi yönteminin sona erdirilmesini isteyeceğini iddia etti. Almanya'da Corona virüsü tedavisinde hidroksiklorokin kullanılmasına izin verilmiyor.

Türkiye’den alınan Covid-19 testinin en fazla 48 saat önce alınmış olması koşuluyla, karantina muafiyeti var. Türkiye’den testsiz gelenlerin ya da eskimiş bir testle gelenlere karantina uygulanacağı ifade ediliyor. Uzmanlar, işletmelerin ve okulların Türkiye gibi Almanya’nın riskli bölge ilan ettiği ülkelerden gelenleri, ellerinde test raporu olmasına rağmen 14 gün karantinaya gönderme hakkına sahip olduğunu belirtiyor ve tatil sonrasında kaotik bir durum yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Bu arada Corona virüsle mücadelede uzun bir süre "en başarılı ülkelerden biri" olarak tanımlanan Almanya’da, son günlerde bazı bölgelerde vakaların artması nedeniyle karantina uygulaması yeniden tartışılır oldu. Bölgesel vaka patlamaları ikinci dalganın yolda olduğunun ön habercisi olarak tanımlanırken, siyasetçiler ve virüs uzmanları alarm mesajları vermeye başladı.

Ülke genelinde yeni vaka sayısı günde 600 civarında seyrediyor. Virüsün bulaşma değeriyse ülke genelinde 1 sınırının altında, ancak örneğin Berlin gibi bir çok kentte 2, hatta kısmen 3 civarında. Virüs bulaştırma katsayısı bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteriyor. Uzmanlar, salgının kontrol altına alınmasında bu değerinin 1'in altında tutulması gerektiğini söylüyor.