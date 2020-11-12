Çavuşoğlu ve Halilzad Afganistan’daki Gelişmeleri Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve beraberindeki heyetle, Afganistan’daki gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin görüntü paylaşırken, içerik konusunda bilgi verilmedi.

Türkiye, Kabil merkezli NATO barış gücünde görev yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 15 Kasım’daki Türkiye ziyaretinde sadece İstanbul’da Fener Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos’la görüşeceğini ilan etmesinden duyulan rahatsızlık devam ediyor. Türk yetkililer, Pompeo’nun ilan edilmiş görüşme takviminde kendilerine henüz bir değişiklik bilgisinin verilmediğini söylüyor.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Pompeo’nun İstanbul’da yapacağı görüşmeyle ilgili “Türkiye ve bölgedeki dini meselelerin ele alınarak, ABD’nin tüm dünya genelinde dini özgürlükler konusundaki güçlü duruşunun vurgulanacağı” ifadesine tepki göstermişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ifadeleri için “yersiz” değerlendirmesinde bulunularak, “ABD’nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır. Bu husustaki tepkimiz ABD tarafına iletilmiş ve ABD’nin öncelikli olarak bölgesel ve küresel konularda ülkelerimiz arasında işbirliğinin artırılmasına odaklanması telkin edilmiştir” denilmişti.

