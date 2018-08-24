Çavuşoğlu ve Lavrov'un gündemi İdlib

Moskova'daki görüşme Lavrov ve Çavuşoğlu'nun bu yıl gerçekleştirdiği altıncı görüşme olacak. Son görüşme 14 Ağustos'ta Ankara'da yapılmıştı. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye'nin İdlib konusunda Türkiye'nin kaygılarını şu sözlerle dile getirmişti:

Görüşmeye ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada iki bakanın Suriye'deki soruna siyasi çözüm arayışlarını ele alacağı belirtildi. Gündemde olacak başlıklar arasında terörle mücadele, ticaret, ekonomik yatırımlar ve ikili ilişkiler sıralandı. Ziyarete ilişkin TRT'de yer alan haberde ise Çavuşoğlu'nun özellikle Esad güçlerinin operasyon hazırlığı yaptığı İdlib vilayetindeki durumu gündeme getirmeyi planladığı bildirildi.

Gündemin ana maddesi, Suriye'de rejim güçlerinin operasyon hazırlığı yaptığı Suriye.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki son durumu ele almak için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelecek. Temasları öncesi Twitter'da yaptığı paylaşımda görüşmenin gündeminde "Suriye'de barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak çabaların" olacağını duyurdu.

"Terörist var diye tüm bölgeyi bombalamak, sivilleri öldürmek felaket olur ve ciddi bir kriz yaratır."

Lavrov ise hafta başında İdlib konusunda yaptığı açıklamada bölgedeki muhaliflerden, vilayetin büyük bölümünü elinde tutan El Kaide bağlantılı gruplarla aralarına mesafe koyma çağrısı yapmıştı.

Lavrov'un gelecek hafta da Moskova'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'le bir araya geleceği açıklandı. 29 Ağustos'taki görüşmede de Suriye'deki gelişmeler ve İdlib'deki durumun ele alınması bekleniyor.

İdlib'de son durum ne?

Rejim güçlerinin Suriye'deki silahlı muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib'e yönelik operasyon hazırlığı son dönemde hız kazanmış durumda. Suriye ordusu bölgeye takviye güç göndermeyi sürdürürken İdlib'deki etkili gruplardan olası bir operasyon karşısında savaşacakları yönünde açıklama geldi. Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Golani, Suriye'nin diğer kesimlerinde yaşanılanın aksine muhalif grupların İdlib'de teslim olmayacağını, teslim olanların ise ihanet etmiş kabul edileceğini söyledi.