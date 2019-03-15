Çavuşoğlu ve Oktay Yeni Zelanda'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cami saldırılarında 49 kişinin öldüğü Yeni Zelanda'ya gideceği bildirildi.

Türk basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan mevkidaşına, "Yardımcımı ve dışişleri bakanımı Yeni Zelanda'ya gönderiyorum" dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brüksel'de düzenlenen üst düzey toplantının ardından AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırılara değindi.

Avrupa Birliği'ndeki bazı siyasetçilerin Müslümanlara yönelik tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, "Bu terör saldırısından maalesef olayı gerçekleştiren alçaklar kadar yabancı düşmanlığını, İslamofobik eğilimleri ve Müslümanlara karşı nefret dilini körükleyen sorumsuz siyasetçiler ve altını çizerek söylüyorum basın yayın organları da sorumludur" dedi.

Çavuşoğlu "Avrupa Birliği'nden ve Avrupa ülkelerinden Müslümanlara ve dinimize karşı saldırıları ve nefret dilini ifade özgürlüğü olarak ve demokrasi olarak nitelendirmemelerini ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Son yıllarda çok sayıda Müslüman'a yönelik, dinimize yönelik, Peygamberimize yönelik saldırılara karşı maalesef 'Bu ifade özgürlüğüdür' açıklamasını, Avrupa içerisindeki sözde dayanışma anlayışı ile yapıldığını çok gördük ve bu eğilim devam ederse buna benzer olayların önüne geçemeyiz, herkesin bundan ders alması gerekiyor" diye konuştu.

DW/GY,EC

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