Çavuşoğlu ve Pekcan, esnafla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya’da Batı Akdeniz’i kapsayan 2 bine yakın esnafla bir araya geldi. Her iki bakanda, esnafların ekonomi için önemine değindi, bakanlık olarak desteklerinin süreceğini söyledi. Antalya Cam Piramit’te Esnaf Buluşması gerçekleştirildi. Batı Akdeniz’den 2 bin 200 esnafın katıldığı programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuışoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Buluşmaya her iki bakanın yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, dernek ve oda başkanlarıyla esnaf temsilcileri de katıldı.

“Dünyanın her yerinde varız”

Türkiye’nin dış politikada emin adımlarla yoluna devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “ Dünyanın her yerinde varız. İnsanlara kalkınma yardımlarını ulaştırıyoruz. Yani başımızdaki sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz. Her ülkeyle ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu ticaretimize de ekonomizme de yansıdı. Sorunlar olabilir. Sizlere söylemek istediğim şudur; Bunlardan dolayı hiç rahatsız olmayın. Her şey kontrolümüz altındadır. Sorun varsa çaresi de vardır. Eğer bir yerde problem varsa onun da çözümü vardır. O yüzden biz girişimci ve insani dış politikamızda tüm sorunları çözmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçimlere değinen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Birkaç cümle de seçimler için sarf edeceğim. Son günlerde tüm Türkiye’yi dolaşıyorum. Özellikle Ege’yi dolaştım. Bugün de Burdur’dayım. Geçenlerde Cumhurbaşkanımızla hem Burdur ve Isparta’daydık. Yanı başımızdaki etle tırnak gibi olduğumuz Burdur ve Isparta’da Antalya gibi olmak istiyor. Antalya’mızda çok sayıda Burdur ve Isparta’dan arkadaşlarımız var. Ama sadece Burdur ve Isparta değil, inşallah bu seçimde Antalya gibi olmak için kararını verecektir. Çok kıymetli aday arkadaşlarımız var. Bugün Burdur’da projeleri dinledim, gerçekten müthiş. En kısa zamanda Isparta’ya da gideceğiz. Muğla, Antalya gibi olmak istiyor. Aydın, Eskişehir Konya ve Kayseri gibi olmak istiyor. İzmir’e 2 defa gittim. Her gidişimde özellikle CHP’liler, ‘Bizde Antalya gibi olmak istiyoruz’ diyor. Neden Türkiye’nin en büyük üçüncü ili Antalya gibi olmak istiyor? Neden Türkiye’de Antalya ve İstanbul’dan sonra en çok turist ağırlayan Muğla’mız, Antalya gibi olmak istiyor? Son beş yılda Antalya’da yapılanları görüyor. Menderes Türel kardeşimizin Antalya’da yaptıklarını takip ediyorlar. Bu saydığım illerde Muğla, Aydın, İzmir belediyecilik diye bir şey yok. Belediyecilik bakımından, Türkiye’nin en güzel 3 ilinde belediyecilik yok ve geri kalmışlar.”