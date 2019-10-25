Çavuşoğlu ve Pompeo Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoülu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Çavuşoğlu'nun Pompoe ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapacağı Washington ziyareti çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin ele alındığını bildirdi.

Kaynaklar, Türkiye'nin "kırmızı bülten ile aranan Mazlum Kobani kod adlı" Ferhat Abdi Şahin ile ilgili rahatsızlığının da ABD tarafına iletildiğini kaydetti.

Başkan Donald Trump Perşembe günü paylaştığı Twitter mesajlarında SDG Komutanı Mazlum Kobani ile görüşmesine atıfta bulunarak “Kütler’in yaptıklarını takdir ediyorum. Belki artık petrol bölgesine doğru ilerlemelerinin zamanı gelmiştir” demişti.

Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup senatör de ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani'ye ABD'yi ziyaret etmek istemesi halinde hızlı bir şekilde vize verilmesi talebinde göndermişti.

Başkan Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakın zamanda görüşebileceklerini söyledi, hem de YPG komutanı Mazlum Kobani ile görüştüğünü belirtti, YPG komutanı için “Harika bir adam" ifadesini kullandı.

