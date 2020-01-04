Çavuşoğlu ve Pompeo Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada iki bakanın, Amerikalılara yönelik olası tehditlere karşı Başkan Donald Trump’ın aldığı önleyici eylem kararını görüştükleri bildirildi.

Açıklamada, ‘’Bakan Pompeo, İran rejiminin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadelenin önemini yineledi ve Trump yönetiminin Amerika’nın çıkarlarını, çalışanlarını, tesislerini ve ortaklarını korumak için kararlı olduğunun altını çizdi’’ denildi.

Ankara’da Diplomatik kaynaklar da Çavuşoğlu ve Pompeo’nun, Irak, İran ve ikili konuları ele aldığını bildirdi.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Ruhani ve Salih ile görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

