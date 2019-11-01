Çavuşoğlu ve Pompeo Türkiye Tasarılarını Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'yle ilgili kabul ettiği karar tasarılarından duyulan rahatsızlığı iletti.

Çavuşoğlu'nun gece saatlerinde Pompeo'yla telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği tasarılar ve Suriye konuları ele alındı.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de Türkiye aleyhine iki tasarı geçirmişti. Bunlardan biri, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan olaylardan dolayı Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden tasarı, diğeri de Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını içeren tasarıydı.

