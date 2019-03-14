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Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye’yi anlatan minyatür panoların açılışını yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğinde Türkiye’yi anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı.Belçika’da düzenlenen Suriye konulu 3’üncü Brüksel Konferansı’na katılmak amacı ile başkent Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğinde Türkiye’yi anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı.
Belçika’da düzenlenen Suriye konulu 3’üncü Brüksel Konferansı’na katılmak amacı ile başkent Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nde Türkiye’nin dört bir yanını anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı.

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