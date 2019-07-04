HABER

Çavuşoğlu: 'Washington Post Terör Propagandası Yaptı'

04.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör örgütü PKK’nın yöneticisi Cemil Bayık'ın makalesine yer veren Washington Post gazetesini, terör propagandası yapmakla suçladı

Çavuşoğlu: 'Washington Post Terör Propagandası Yaptı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör örgütü PKK’nın yöneticisi Cemil Bayık'ın makalesine yer veren Washington Post gazetesini, terör propagandası yapmakla suçladı.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ‘’Washington Post, herkes ‘ifade özgürlüğü’ diyor, ‘basın özgürlüğü’ diyor. Tamam, bu konuda bir sıkıntı yok. Peki ‘terör propagandası ifade özgürlüğüne girer mi’ diyorsun, ‘hayır girmez’ diyor. Nasıl oluyor da ABD’nin de terör listesine eklediği PKK’nın azılı teröristinin görüşlerini siz yansıtıyorsunuz?’’ diye sordu.

Sözlerine, ‘’Washington Post, bugün DEAŞ’ın başındaki Bağdadi’nin makalesini yayınlar mı? Veya El Kaide’nin herhangi bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Boko Haram’ın bir makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan yine terör listesinde olan PKK’nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun’’ diye devam eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘’Maalesef bugün dünyanın terörle mücadeledeki içine düştüğü zafiyetin göstergesidir. Washington Post terör propagandası yapmıştır’’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün yazılı bir açıklama yaparak, Washington Post’un yayınını skandal olarak niteledi. Kalın, "ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

PKK yöneticisi Cemil Bayık, "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı" başlıklı makalesinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923'ten bu yana Kürtlerin vatandaşlık hakları için mücadele ettiğini ve 50 yıllık mücadele sonrası silahlı mücadeleye başvurmaktan başka çareleri kalmadığını" savunmuştu.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Nesli tükenmek üzereydi! Sevindirici haber geldiNesli tükenmek üzereydi! Sevindirici haber geldi
Üç bin yıllık büst açık artırmaya çıkarıldı! Tepki yağıyorÜç bin yıllık büst açık artırmaya çıkarıldı! Tepki yağıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı

Vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı

Avustralyalı araştırmacılar açıkladı: Hastalık taşımayan koala türlerine rastlandı

Nesli tükenmek üzereydi! Sevindirici haber geldi

Üç bin yıllık büst açık artırmaya çıkarıldı! Tepki yağıyor

Üç bin yıllık büst açık artırmaya çıkarıldı! Tepki yağıyor

Putin faciadaki nükleer iddiasını doğruladı!

Putin faciadaki nükleer iddiasını doğruladı!

Türkiye'den BM ve İsviçre'ye nota

Türkiye'den BM ve İsviçre'ye nota

Trump aniden ölürse yeni başkan kim olacak?

Trump aniden ölürse yeni başkan kim olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.