Çavuşoğlu: 'Washington Post Terör Propagandası Yaptı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör örgütü PKK’nın yöneticisi Cemil Bayık'ın makalesine yer veren Washington Post gazetesini, terör propagandası yapmakla suçladı.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ‘’Washington Post, herkes ‘ifade özgürlüğü’ diyor, ‘basın özgürlüğü’ diyor. Tamam, bu konuda bir sıkıntı yok. Peki ‘terör propagandası ifade özgürlüğüne girer mi’ diyorsun, ‘hayır girmez’ diyor. Nasıl oluyor da ABD’nin de terör listesine eklediği PKK’nın azılı teröristinin görüşlerini siz yansıtıyorsunuz?’’ diye sordu.

Sözlerine, ‘’Washington Post, bugün DEAŞ’ın başındaki Bağdadi’nin makalesini yayınlar mı? Veya El Kaide’nin herhangi bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Boko Haram’ın bir makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan yine terör listesinde olan PKK’nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun’’ diye devam eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘’Maalesef bugün dünyanın terörle mücadeledeki içine düştüğü zafiyetin göstergesidir. Washington Post terör propagandası yapmıştır’’ dedi.