Çavuşoğlu: 'Washington Post Terör Propagandası Yaptı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör örgütü PKK’nın yöneticisi Cemil Bayık'ın makalesine yer veren Washington Post gazetesini, terör propagandası yapmakla suçladı.
TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ‘’Washington Post, herkes ‘ifade özgürlüğü’ diyor, ‘basın özgürlüğü’ diyor. Tamam, bu konuda bir sıkıntı yok. Peki ‘terör propagandası ifade özgürlüğüne girer mi’ diyorsun, ‘hayır girmez’ diyor. Nasıl oluyor da ABD’nin de terör listesine eklediği PKK’nın azılı teröristinin görüşlerini siz yansıtıyorsunuz?’’ diye sordu.
Sözlerine, ‘’Washington Post, bugün DEAŞ’ın başındaki Bağdadi’nin makalesini yayınlar mı? Veya El Kaide’nin herhangi bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Boko Haram’ın bir makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan yine terör listesinde olan PKK’nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun’’ diye devam eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘’Maalesef bugün dünyanın terörle mücadeledeki içine düştüğü zafiyetin göstergesidir. Washington Post terör propagandası yapmıştır’’ dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün yazılı bir açıklama yaparak, Washington Post’un yayınını skandal olarak niteledi. Kalın, "ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.
PKK yöneticisi Cemil Bayık, "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı" başlıklı makalesinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923'ten bu yana Kürtlerin vatandaşlık hakları için mücadele ettiğini ve 50 yıllık mücadele sonrası silahlı mücadeleye başvurmaktan başka çareleri kalmadığını" savunmuştu.
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