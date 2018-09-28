Çavuşoğlu, Washington Post'a makale yazdı

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine yazdığı makalede, “Başkan (Donald) Trump'ın başarısız Ortadoğu politikasını değiştirme fırsatı var. ABD ve Avrupa makamlarınca terörist olarak belirlenmiş bir örgütün Suriye kolu olan YPG’ye yapılan silah yardımlarını durdurarak terör örgütüne darbe vurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin en saygın gazetelerinden Washington Post için "ABD, Suriye’deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için dünya liderlerinin bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, makalesinde, "Başkan (Donald) Trump'ın başarısız Ortadoğu politikasını değiştirme fırsatı var, ABD ve Avrupa makamlarınca terörist olarak belirlenmiş bir örgütün Suriye kolu olan YPG’ye yapılan silah yardımlarını durdurarak, terör örgütüne darbe vurabilir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD istihbarat örgütlerinin YPG’yi terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak tanıdığına işaret ederek, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi’nin de YPG’nin çocukları savaşmak için silahlandırdığı yönünde raporlar yayınladığını aktardı.