Çavuşoğlu: "Yalan Söyleyen NATO Genel Sekreteri Değil Yunanistan"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili olarak görüşmelere başlayacağını açıklamasının, Yunanistan tarafından yalanlanmasına ilişkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu değerlendirmeler de bulundu.
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri’nin iki tarafla da görüştükten ve onay aldıktan sonra bu açıklamayı yaptığını dolayısıyla yalan söyleyenin, NATO değil Yunanistan olduğunu söyledi. Çavuşoğlu “NATO Genel Sekreteri, Yunan tarafıyla da görüşmüştür. NATO da bazı tekliflerde bulundu. Teknik düzeyde Yunanistan ve Türkiye’nin içinde olduğu görüşmeler için bizim görüşümüzü sordular bizde 'Evet' dedik. 'Bunu açıklayabilir miyiz?' dediler. Aynı soruyu Yunanistan’a da sordular. Yunanistan da olur verdi. Fakat maalesef sonra Yunanistan, NATO Genel Sekreteri’ni yalanladı. Burada yalan söyleyen, NATO Genel Sekreteri değil, Yunanistan’ın kendisi. Biz şaşırmadık. Daha önce Merkel’in girişimi olmuştu. Tam açıklamaya saatler kala Yunanistan, gitti Mısır’la anlaşma imzaladı. Borrell de şaşırdı, biz şaşırmadık. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’ni yalanlaması ibretliktir. Yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisidir. Biz bu girişime destek vereceğimizi söyledik” dedi.
“Macron histerik bir hale büründü”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gelinen nokta da Yunanistan’ı Fransa’nın kışkırttığını da söyledi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un son olaylar karşısında histerik bir davranışa büründüğünü öne sürdü. Çavuşoğlu “Yunanistan’ı kışkırtan kim? Fransa. Fransa’nın da başka derdi var. Fransa, önce Suriye’nin kuzeydoğusunda barış planı harekatımıza çok sinirlendi. ‘Niye bizden izin almadınız?’ edasına büründü. Yanıbaşımda terörle mücadele ederken Fransa’dan izin mi alacağım. Lübnan’da Hafter’e destek verdiler, denge değişti, Hafter yenildi. Macron histerik bir hale büründü. Hemen ardından Doğu Akdeniz’de gemilerimizin tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunu belgelesin. Belgeleyemezse bizden özür dilemesi gerekir. Macron, Lübnan’a gidiyor orayı arka bahçesi gibi görüyor. Bizi kötülüyor. Macron bir sömürgeci edasıyla gidiyor, Lübnan Cumhurbaşkanı dahil herkesi aşağılıyor. En son Haiti ziyaretimde de gördüm ki Fransa gittiği her yeri bitirmiş, sömürmüş. En az gelişmiş ülkeler Fransa sömürgeleri. Afrika’da da böyle. Fransa bu histerik davranışlarla kendisini gülünç duruma düşüyor. Bu tür davranışları bırakıp gelip bizimle nasıl işbirliği yapabiliriz diye konuşması gerekiyor. Bundan Fransa da karlı çıkar bölge ülkeleri de karlı çıkar” diye konuştu.
“Borrell’e teşekkür ediyoruz”
Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Türkiye’nin haklılığını anlatmaya çalıştığını ve Yunanistan’ın tavrının Borrell’i de şaşırttığını hatırlattı. Çavuşoğlu “Borrell başından bu yana çaba sarf ediyor. Esasen Mısır'la, Yunanistan anlaşmasının haberini Malta’dayken beraber aldık, ne kadar üzüldüğünü, şaşırdığını gördük, Borrell’in. Borrell, dürüst biçimde bu gelişmeleri, AB Dışişleri Bakanları’na da anlattı. Türkiye’ye yaptırım uygulanmaması gerektiğini de söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı’yla biraraya gelme konusunda Borrell, benim görüşümü sordu. Olur dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da New York’ta da telefon görüşmelerinde de bizzat diyaloğun başlatılması gerektiğini, Yunanistan Başbakanı’na da söyledi. 'Tarafsız bir yerde buluşabiliriz' dedik ama ön koşulsuz olarak. Borrell, Yunanistan Dışişleri Bakanı'yla da görüşeceğini söyledi. Ama Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın ‘Hayır’ dediğini öğrendik. Yunanistan kendileriyle görüşmenin bir lütuf olduğunu, onlarla görüşmek için tüm haklarımızdan vazgeçeceğimizi düşünüyorsa bu olmayacak. Haklı olan diyalogtan kaçmaz. Biz olası bir görüşmede, Yunan tarafına, yüzlerine de bunları anlatırız. Yunanistan haksız olduğunu biliyor. AB ülkeleri de Yunanistan’ın haksız olduğunu biliyor. Herkes ‘Hukuken de siyaseten de Türkiye haklı’ diyor ama dayanışmaya gelince de farklı tutum sergiliyorlar” dedi.