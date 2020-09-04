Çavuşoğlu: "Yalan Söyleyen NATO Genel Sekreteri Değil Yunanistan"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili olarak görüşmelere başlayacağını açıklamasının, Yunanistan tarafından yalanlanmasına ilişkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu değerlendirmeler de bulundu. Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri’nin iki tarafla da görüştükten ve onay aldıktan sonra bu açıklamayı yaptığını dolayısıyla yalan söyleyenin, NATO değil Yunanistan olduğunu söyledi. Çavuşoğlu “NATO Genel Sekreteri, Yunan tarafıyla da görüşmüştür. NATO da bazı tekliflerde bulundu. Teknik düzeyde Yunanistan ve Türkiye’nin içinde olduğu görüşmeler için bizim görüşümüzü sordular bizde 'Evet' dedik. 'Bunu açıklayabilir miyiz?' dediler. Aynı soruyu Yunanistan’a da sordular. Yunanistan da olur verdi. Fakat maalesef sonra Yunanistan, NATO Genel Sekreteri’ni yalanladı. Burada yalan söyleyen, NATO Genel Sekreteri değil, Yunanistan’ın kendisi. Biz şaşırmadık. Daha önce Merkel’in girişimi olmuştu. Tam açıklamaya saatler kala Yunanistan, gitti Mısır’la anlaşma imzaladı. Borrell de şaşırdı, biz şaşırmadık. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’ni yalanlaması ibretliktir. Yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisidir. Biz bu girişime destek vereceğimizi söyledik” dedi.

“Macron histerik bir hale büründü” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gelinen nokta da Yunanistan’ı Fransa’nın kışkırttığını da söyledi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un son olaylar karşısında histerik bir davranışa büründüğünü öne sürdü. Çavuşoğlu “Yunanistan’ı kışkırtan kim? Fransa. Fransa’nın da başka derdi var. Fransa, önce Suriye’nin kuzeydoğusunda barış planı harekatımıza çok sinirlendi. ‘Niye bizden izin almadınız?’ edasına büründü. Yanıbaşımda terörle mücadele ederken Fransa’dan izin mi alacağım. Lübnan’da Hafter’e destek verdiler, denge değişti, Hafter yenildi. Macron histerik bir hale büründü. Hemen ardından Doğu Akdeniz’de gemilerimizin tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunu belgelesin. Belgeleyemezse bizden özür dilemesi gerekir. Macron, Lübnan’a gidiyor orayı arka bahçesi gibi görüyor. Bizi kötülüyor. Macron bir sömürgeci edasıyla gidiyor, Lübnan Cumhurbaşkanı dahil herkesi aşağılıyor. En son Haiti ziyaretimde de gördüm ki Fransa gittiği her yeri bitirmiş, sömürmüş. En az gelişmiş ülkeler Fransa sömürgeleri. Afrika’da da böyle. Fransa bu histerik davranışlarla kendisini gülünç duruma düşüyor. Bu tür davranışları bırakıp gelip bizimle nasıl işbirliği yapabiliriz diye konuşması gerekiyor. Bundan Fransa da karlı çıkar bölge ülkeleri de karlı çıkar” diye konuştu.