Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Fırat’ın doğusunu YPG ve PKK’dan temizlemek için de ne gerekiyorsa yaparız, bunun için de kimseden icazet almayız” dedi. Bodrum’da STK temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Dış ülkelerle olan sorunlara değinen Çavuşolu, stratejik ortaklıklara önem verdiklerini ifade ederek, “Üyesi olduğumuz uluslararası örgütlerle bu stratejik konumumuzu güçlendirirken, stratejik ortaklıkların bazıları ile sorunlar yaşıyoruz. Amerika’yla değişik sorunlar yaşadık. Ama bunları kontrol etmeye çalışıyoruz. Krize dönüşmeden yönetmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de dik duruşumuzu da hiçbir zaman bozmuyoruz, taviz vermiyoruz. Çünkü müttefikler birbirine saygı duymalıdır.Türkiye’ye eşit muamele etmeleri gerektiğini ve Türkiye ile aynı göz hizasından konuşmaları gerektiğini anlatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz. Bu konuda büyük bir mesafe kat ettiğimizi söylemek isterim. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi şu anda üyelik müzakereler bakımından çok istediğimiz bir noktada olmasa bile belli bir pozitif atmosferde ilerliyor bu her iki tarafın da yararınadır. Avrupa Birliği güvenlik konusunda terörle mücadele istediğimiz noktada değiller son zamanlarda bazı ülkelerin PKK’ya yönelik aldıkları tedbirleri doğru buluyoruz" diye konuştu.

“Rumlar, Türklerle gücü, ekonomiyi ve yetkiyi paylaşmak istemiyor” Kıbrıs ile ilgili müzakere sürecinde 2017’de bir başarı elde edemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rum tarafı Türklerle gücü, ekonomiyi, yetkiyi paylaşmak istemiyor. Şimdi ise neyi müzakere edeceğimize karar vermeden bir daha müzakereye başlamayacak. Bu konuda da ilelebet bekleyecek değiliz, Rum tarafına artık Türk tarafı ile bir şeyler paylaşmak istemiyorsa biz de ona göre adımlarımızı atarız. Şimdi doğalgaz konusunda Kıbrıs etrafındaki rezervler konusunda bizim ısrarlı bir şekilde bunu tek taraflı yapmayın Kıbrıs Türk halkının haklarını da garanti altına alın dememize rağmen maalesef sondaja başladılar. Bizim de şimdi Fatih gemimiz, Alanya açıklarında sondaj yapıyor. Kıbrıs güneyine doğru kaldırıyoruz. Aynı şekilde bugünlerde gelecek 2. Platformumuzda oraya kaydıracağız. O bölgede sondajlara başlayacağız. Bunun ön hazırlıklarını yapıyoruz, Sismik araştırma yapıyor ki tespit ettiği yerlerde isabetli bir şekilde sondaj çalışmaları yapalım.”

“Yunanistan’la tüm sorunları görüştük”

Çavuşoğlu Ege’de Türkiye’nin haklarını korurken Yunanistan’la da tüm sorunları görüştüklerini ve mekanizmanın tekrar başlatılmasında gerginliği arttırmama konusunda ortak çözüme vardıklarını ifade etti. Rusya’nın güçlü bir ülke bizim için ise önemli bir komşu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Suriye’de beraber çalışıyoruz. Doğalgaz Türk akımı 1, Türk akımı 2, Mersin’deki nükleer enerji santrali önemli stratejik projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Ukrayna ve Gürcistan’da toprak bütünlüğünü tanıyoruz" şeklinde konuştu.

“Terörle mücadele için kimseden icazet almayız”

Terör yuvalarını temizlemenin ülkemizin güvenliği bakımından önemli olduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle de turizm bakımından önemlidir. Bazı ülkeler seyahat uyarıları yapıyor o belgeler için. Genellikle bu Suriye’deki Irak’taki durumdan dolayı o bölgemize de çok katı seyahat uyarıları var. İstanbul Ankara’daki seyahat uyarılarını kaldırıyoruz ama o bölge ile ilgili rica etmemize lazım uyarıları kaldırmıyorlar. Bunlarda anlıyoruz hemen sınırın öbür tarafında teröristler var, iç savaş var. Buraları bu bataklıkları kurutursak esasen onlardan rica etmemize gerek kalmayacak. Ama sadece turizm bakımından bakarsak fırsatçılık olur. Ülkemizin bekası için güvenliği için yanı başımızdaki örgütlerle mücadelemiz bizim için elzemdir. Bunun için de kimseden icazet almayız, gerekeni yaptık yine yaparız Fırat’ın doğusunda YPG ve PKK’dan temizlemek için ne gerekiyorsa yaparız. Amerika’nın çekilme kararına Amerika, Rusya ve İran’la bazı batılı ülkeler ile koordine etmeye çalışıyoruz. Bu çekilme süreci YPG ve PKK’ya alan oluşturacaklarını, onları koruma altına alacak bir çekilme süreci olamaz. Buna kesinlikle fırsat veremeyiz. Bu bizim için hayati bir şeydir."