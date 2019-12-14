Çavuşoğlu: 'Yaptırım Uygulanırsa Türkiye Karşılık Vermek Zorunda'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yaptırımları ve tehditkar dilinin asla işe yaramayacağını söyledi. ‘’ABD de bunu anlamalı. Anladığını da düşünüyorum. Trump da yaptırımlara karşı çıkıyor’’ diyen Çavuşoğlu, yaptırımların uygulanması halindeyse Türkiye’nin karşılık vermek zorunda olduğunu belirtti

Katar'ın başkenti Doha'da "19. Doha Forumu"na katılan Çavuşoğlu, NBC muhabiri moderatör Ayman Mohyeldin'in sorularını yanıtladı.

ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve Başkan Donald Trump ile ilişkilerin göreceli olarak daha iyi gittiğini belirten Çavuşoğlu, ABD'nin, S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulaması durumunda Türkiye'nin tutumunun ne olacağı sorusunu da yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaptırımlar ve tehditkar dil asla işe yaramaz. ABD de bunu anlamalı. Anladığını da düşünüyorum. Trump da yaptırımlara karşı çıkıyor. Fakat yaptırım uygulanırsa Türkiye buna karşılık vermek zorunda. İlişkilerimizle ilgili en kötü senaryo hakkında konuşmak istemiyorum. Yaptırımlar olmadan ve diyalog yoluyla birbirimizi anlayarak sorunun üzerinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.