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Çavuşoğlu: 'Yaptırım Uygulanırsa Türkiye Karşılık Vermek Zorunda'

14.12.2019 21:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin yaptırımları ve tehditkar dilinin asla işe yaramayacağını söyledi. ‘’ABD de bunu anlamalı. Anladığını da düşünüyorum. Trump da yaptırımlara karşı çıkıyor’’ diyen Çavuşoğlu, yaptırımların uygulanması halinde Türkiye’nin karşılık vermek zorunda olduğunu belirtti

Çavuşoğlu: 'Yaptırım Uygulanırsa Türkiye Karşılık Vermek Zorunda'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yaptırımları ve tehditkar dilinin asla işe yaramayacağını söyledi. ‘’ABD de bunu anlamalı. Anladığını da düşünüyorum. Trump da yaptırımlara karşı çıkıyor’’ diyen Çavuşoğlu, yaptırımların uygulanması halindeyse Türkiye’nin karşılık vermek zorunda olduğunu belirtti

Katar'ın başkenti Doha'da "19. Doha Forumu"na katılan Çavuşoğlu, NBC muhabiri moderatör Ayman Mohyeldin'in sorularını yanıtladı.

ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve Başkan Donald Trump ile ilişkilerin göreceli olarak daha iyi gittiğini belirten Çavuşoğlu, ABD'nin, S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulaması durumunda Türkiye'nin tutumunun ne olacağı sorusunu da yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaptırımlar ve tehditkar dil asla işe yaramaz. ABD de bunu anlamalı. Anladığını da düşünüyorum. Trump da yaptırımlara karşı çıkıyor. Fakat yaptırım uygulanırsa Türkiye buna karşılık vermek zorunda. İlişkilerimizle ilgili en kötü senaryo hakkında konuşmak istemiyorum. Yaptırımlar olmadan ve diyalog yoluyla birbirimizi anlayarak sorunun üzerinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili de, ‘’Tarih hakkında sınırlı bilgiye sahip olan politikacılar, tarih hakkında yargıçlık yapmamalı. Senato, bu kararı asıl Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyondan ötürü yaşadığı hayal kırıklığı ve ABD'deki Ermeni lobileri ve onları destekleyen diğer lobiler sebebiyle aldı" dedi.

Çavuşoğlu’na yöneltilen sorular arasında Barış Pınarı Harekatı da vardı. Türkiye'nin Suriye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla demografiyi değiştirmeye çalıştığı yönündeki iddiaların kara propaganda olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Burada demografi mühendisliği yapan YPG'dir. Sadece etnik olarak, değil ideolojik olarak da. Neden Türkiye'deki 350 bin Suriyeli Kürt, Kuzey Irak'taki 200 binden fazla Suriyeli Kürt YPG tarafından kontrol edilen alanlara geri dönemedi? Çünkü YPG onları buraları terk etmeye zorladı" diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin tutumunun sorulması üzerine de hem Türkiye'nin hem de birçok Avrupa ülkesinin bu yaptırımlara karşı olduğunu ve yaptırımlardan etkilenenlerin İran halkı olduğunu kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu’da Doha’da resmi görüşmelerini de sürdürdü. sürdürüyor. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Tani ile görüşen gelen Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi.

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