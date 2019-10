Çavuşoğlu: "Yaptırımdan korkacak olsak, harekâtı başlatmazdık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Her şeyden önce yaptırımlarla bir yere varılamayacağını daha önceden de gördük. ABD daha önce de İçişleri ve aynı şekilde Adalet Bakanımızı yaptırıma tabii tuttu. Biz de onlara karşılık verdik. Yani herhangi bir olumsuz bir adım olduğu zaman bunun karşılığını Türkiye'ye yönelik, bunun karşılığını mütekabiliyet gereği tam bir şekilde uygularız ve veririz. Burada bir sıkıntı yok. Ama önemli olan şu, yani burada ne yapmamız lazım. Terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Müttefikimiz, terör örgütünün yanında durmaması gerekiyor ki, açık açık PKK da demeye başladılar. PKK ile çalıştık, PKK'ya destek verdik demeye başladılar. Burada önemli olan, müttefikimizin terör örgütünün yanında olmamasıdır. Türkiye ekonomisi de geçmişten bu yana çok şoklar yaşadı. Tarihimizde, derin şeyler, ama hepsinden daha güçlenerek çıktık biz. Ve şu anda da hiçbir ülkenin ya da ülkelerin Türkiye ekonomisini öyle kitleme, kapama, felakete uğratma gücü de yok ve biz toplum olarak da, Türkiye olarak da zaten aldığımız tedbirlerle, son saldırılar karşısında hepsi de zararlı çıktı. Özellikle döviz kuru konusunda Türkiye'ye saldıranların hepsi bu işten çok zarar; maddi olarak çok zarar ederek çıktılar. Dolayısıyla biz bu tür yaptırımlar ya da tehtidler yerine herkesin sözünü tutarak, buradaki sorunu çözmemiz lazım. Terör, Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğü, siyasi çözüm, aynı şekilde bölgenin istikrarı, barışı ve göçmenlerin geri dönmesi de dahil işin birçok boyutu var. Bunlara odaklanmamız lazım. Yoksa yaptırımlardan korkacak olsak biz burda bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi."

Çavuşoğlu: "Şimdi biz varsayımlar üzerine politika yürütmeyiz her şeyden önce onu söyleyeyim. Ama bize yönelik, dost olarak bir adım yaklaşana, iki adım yaklaşırız. Türk milletinin de özelliği budur, bu bir zafiyet değildir, bu bir haslettir esasen. Diğer taraftan Türkiye'ye yönelik olumsuz bir adım atan olduğu zaman da bunun karşılığını geçmişte de verdik, bugün de veririz. Ama şimdi öyle olursa, böyle olursa gibi konuşmaya gerek yok. Ortada teröre karşı, terörle mücadeleye yönelik bir harekatımız var, şimdi bu harekatımıza odaklandık, buralardan terörü temizlememiz lazım. Tıpkı geçmişte Fırat Kalkanı'yla bu bölgeyi DAEŞ'ten temizlediğimiz gibi, yine Zeytin Dalı'yla Afrin bölgesini teröristlerden temizlediğimiz gibi."

Çavuşoğlu: "Esasen bu YPG/PKK ile işbirliği Demokratlar zamanında başladı. Yani Obama döneminde başladı. Diğer taraftan malesef defalarca söylememize rağmen Trump döneminde de, yani Cumhuriyetçiler döneminde de devam etti. Bizi şaşırtan bir şey oldu o da, Lindsey Graham'in tutumu. Çinkü Lindsey Graham bizimle tüm görüşmelerinde esasen Komite'de videlar da dolaşıyor, telefon görüşmelerinde de keza öyle. ‘YPG/PKK aynıdır, bunlar terör örgütüdür, bunu nadir anlayan ülkelerden bir tanesi, daha doğrusu senatörlerden bir tanesi benim' diyordu. Şimdi ise tam tersi ‘bunlar bizim müttekimiz' demeye başladı. Ama onun esasen perde arkasındaki endişesi buralara İran girer mi, Rusya girer mi? Çok katı bir şekilde İran düşmanlığı içinde, Rusya düşmanlığı içinde olduğu için, birden bu güne kadar terörist dediği insanlara müttefik demeye başladı. Be onu doğrusu ilkeli bir insan zannediyordum ama malesef şimdi gerçek yüzünü gördük. Onun dışındaki tutumlar bizi şaşırtmadı."

Mevlüt Çavulşoğlu: "Yıllardır biz bu mültecileri Türkiye'de tutuyoruz. Biz her bakımdan Avrupa'nın güvenliği için çok önemli rol oynuyoruz. Şimdi bu tepki neden? Şimdi bunlar diyor ki; oralara Suriyeliler dönerse bunlara yardım etmeyeceğiz. Bugüne kadar Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesine 370 binden fazla Suriyeli gönüllü döndü. Yani artık evlerine dönmek istiyorlar. Burda 300 bin Suriyeli Kürt'ü de YPG sürgüne gönderdi, diğerlerini de gönderdi. Oralar şu an YPG'nin kontrol ettiği yüzde 90 ortalama Arap şehri. Kobani ve bir iki küçük yerin dışında, şehirlerin nüfusunun çoğunluğu Kürt değil ki. Ama Avrupalılar öyle bir davranıyor ki; ‘buralar Kürt dolayısılya demografi değişiyor'deniyor. Şimdi insanlar evine dönecek, Avrupa Birliği, evine dönmek isteyen insanlara diyor ki; ‘ben yardım etmeyeceğim'. O zaman da Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye diyor ki, ve son derece haklı bir şekilde söylüyoruz ki; ‘oraya dönmelerini istemiyorsan, ben bunları 8-9 senedir burada ülkemde misafir ediyorum, bunların yüzde 90'ı da Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. O zaman buyurun siz bakın bunlara' da demek hakkımız var bizim artık.”

DW Türkçe: İlerleyen süreçte bu mümkün olabilir mi?

Çavuşoğlu: "Olabilir, olmayabilir diye yine varsayımlar üzerinde konuşmaya gerek yok. Zaman ne getirecek. Şimdi ne yapıyoruz? Siyasi çözüm. Siyasi çözümde; rejim, sivil toplum ve muhalefet bir araya geliyor. Biz bunları Astana'da biraraya getirdik. Siyasi çözüm ilerledikçe tabii ki burada yakınlaşmalar olacak, temaslar olacak; rejimle muhalefet daha çok yakınlaşacak. Ve ortak anayasa hazırlayacaklar. Bizler muhalefetin garantörüyüz. Biz bu şekilde destek veriyoruz bu sürece. Siyasi süreç olduktan sonra, seçimler olduktan sonra, ondan sonra zaten Suriye'de inşallah, - bir tarafta da ülke teröristlerden temizlendikten sonra- her şey yoluna girer. Suriye bizim komşumuz, Suriye halkı bizim kardeşimiz. Biz her zaman Suriye halkının yanında olduk. Geçmişte teröre destekten dolayı Suriye rejmiyle,o günkü rejimlerle Esad'ın babasıyla da problemler oldu. Hatta savaşın eşiğine de geldik. Sonra Adana mutabakatı imzalandı vs. Biz iktidara geldikten sonra yeni sayfa açtık, ilişkileri düzelttik, gayet iyi de gidiyordu ama maalesef bu Arap Baharı'yla bu duruma geldi Suriye. Dolayısıyla burda rejimle temasa geçip geçmememiz. Çok önemli bir şey değil. Önemli olan rejimle muhalefetin biraraya gelerek Suriye'nin geleceği hakkında birlikte karar vermeleridir. "