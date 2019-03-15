HABER

Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin twitter adresinden yaptığı açıklamada,  "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı’da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır" dedi.

ANKARA (DHA)

Yok artık! Maç ortasında sahaya at girdiYok artık! Maç ortasında sahaya at girdi
Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonuKocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

20 bin lira dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

3 ilçede operasyon! Çocukları para karşılığı...

Görenler hayrete düşüyor! İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.