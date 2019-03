Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildir

Hasan DEMİRBAŞ- Yücel Bulut/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyetin yalnız olmadığını belirterek, "O zihniyet Müslümanları hedef alırken neden sadece Türkiye'yi, ecdadımızı ve Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor? Onlar da biliyor ki Kudüs'ün, Bosna'nın, Myanmar'ın, Uygur Türklerinin ve dünyadaki tüm soydaşlarımızın, Müslümanların, Türklerin ve mazlumların tek savunucusu Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Gazipaşa Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi. Büyük bir milletin temsilcisi olduklarını unutmadan bayrağı her yerde dalgalandırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, güçlü Türkiye'nin dünyada sözü geçen bir ülke olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin, kararlara nüfuz eden, yanlış kararların karşısında dik duran, mazlumların hakkını her platformda savunan bir ülke olduğunu vurguladı.

'YENİ ZELENDA'DAKİ ZİHNİYET YALNIZ DEĞİLDİR'

Dünyada söz sahibi olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sadece Türk milletinin değil, tüm mazlumların Türkiye'den beklentisi ve umudu var. Yeni Zelanda'da gördük ki; sadece Türkiye'ye güveniyorlar. Çok daha güçlü bir ülke olmamız lazım. Tehditlerin boyutu değişebilir, güçlendikçe engeller çıkarmaya çalışanlar çok olacaktır. Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildir. O zihniyet Müslümanları hedef alırken, neden sadece Türkiye'yi, ecdadımızı ve Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor? Onlar da biliyor ki Kudüs'ün, Bosna'nın, Myanmar'ın, Uygur Türklerinin ve dünyadaki tüm soydaşlarımızın, Müslümanların, Türklerin ve mazlumların tek savunucusu Türkiye Cumhuriyeti'dir. 2 Nisan'da New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu topluyoruz ve önemli kararlar aldıracağız. Orada milletimizin sesi olacağız."

'BU PLANI MİLLET BOZAR'

Hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, bu sebeplerden dolayı Cumhur İttifakı dediklerini söyledi. Cumhur İttifakı'nın ömür boyu olacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Zillet İttifakı'nın içinde hainler var. Biz İYİ Parti ve CHP'ye 'terörist' demiyoruz ki. Ama siz de Türkiye'de ne kadar terör örgütü varsa onlarla aynı ittifakın içindesiniz. Olmadığınızı söyleyin. Antalya'da HDP adına o ittifakın içinde adaylar var. Hepsi istisnasız PKK tarafından belirlenmiştir. İYİ Parti'nin listesinde, CHP'nin listesinde ve Saadet Partisi'nin listesinde PKK'nın belirlediği adaylar var. Önceleri bazı illerde HDP'nin belediye başkanları vardı. Milletin paralarını terör örgütlerine götürüyorlardı. Kayyum atadık, paralar hizmete gitti. Şimdi de şehirlere belediye meclis üyeleri yerleştirerek kaynaklar oraya gönderilecek. Bu planı millet bozar. Hain emellerinin önüne geçeceğiz" dedi.

GAZİPAŞA'DA İLK 5 YILDIZLI OTELİN TEMELİ ATILACAK

Gazipaşa Belediyesi'nin yatırımlarında da bahseden Çavuşoğlu, ilçenin Belek gibi bir turizm bölgesi olacağını kaydetti. Çavuşoğlu, "Seçimden sonra Gazipaşa'da ilk 5 yıldızlı otelin temelini atacağız. Turizm ve tarımı birleştirdiğimiz zaman Gazipaşa kalkınacak. Hal ve çiftçi üzerinden tartışmalar var. Bir gayemiz var, çiftçinin ürünleri hak ettiği fiyatlar üzerinden satılacak. Girdilerin yüksek olduğunu biliyoruz. Destekler artacak. Halde 3 liraya satılan ürün, 9 liraya İstanbul'da satılıyor. Çiftçi de mağdur, tüketici de. Aradaki farkı kim yiyor, bulmaya çalışıyoruz. O rantı kaldıracağız. Hal esnafı ile bir problemimiz yok. Hallerin yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu.