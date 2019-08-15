Çavuşoğlu: YPG ve PKK'lılar bölgeden çıkarılmalı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye sınırında ABD ile tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Burada amaç, güvenli bölge oluşturulmasıdır. Trump'ın burada '20 mil' sözü vardır ve bu güvenli bölgeden de YPG ve PKK'lıların çıkarılmasıdır. Ancak o zaman güvenli bölge olabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis arasında, iş birliği ve vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Bakan Çavuşoğlu, imza töreninin ardından mevkidaşı Tunis ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi. Sierra Leone ile karşılıklı ilişkilerin artırılmasını hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, her alanda ilişkilerin geliştirilmesi ve hukuki zeminde de güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

'AMAÇ, GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULMASI'

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasının ardından kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Suriye sınırında ABD ile tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, ABD'nin bu konuda samimi tavır takınması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Ön mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik. Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var. Onun için de Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasını kararlaştırdık. Amerika'dan Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için bazı askerlerin gelmekte olduğunu biliyoruz. ABD heyeti Şanlıurfa'ya gelecek. İHA'larmız bölgede uçuşlarına başladı. Buralarda tabi ki gözlem noktaları olacak, birlikte devriyeler gezilecek. Burada amaç, güvenli bölge oluşturulmasıdır. Trump'ın da burada '20 mil' sözü vardır ve bu güvenli bölgeden de YPG ve PKK'lıların çıkarılmasıdır. Ancak o zaman güvenli bölge olabilir. Bu bölgenin istikrar kavuşturulması gerekiyor. Sorunların çözümü için Müşterek Harekat Merkezi'nin hayata geçirilmesi gerekiyor. Amerika'nın oyalama taktiği burada geçerli olmayacaktır. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gidip sözlerini tutmadılar. Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası durumundadır. Bunları görüşürken bile Amerika teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Burada samimi olmaları gerekiyor. Sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Atılan adımlar doğru ama bunun sonuçlandırılması gerekiyor."