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Çavuşoğlu: YPG ve PKK'lılar bölgeden çıkarılmalı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2019 17:44 | Son Güncelleme

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourau arasında, iş birliği ve vize serbestisine ilişkin birçok alanda, iş birliğini kapsayan mutabakat imzalandı.

Çavuşoğlu: YPG ve PKK'lılar bölgeden çıkarılmalı (2)

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourau arasında, iş birliği ve vize serbestisine ilişkin birçok alanda, iş birliğini kapsayan mutabakat imzalandı. İmza töreninin ardından bakanlar Çavuşoğlu ve Ankourau, ortak basın toplantısı düzenledi. Nijer ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, terör saldırılarından en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Biz terörün her türlüsüne karşıyız ve her türlüsüyle mücadele etme konusunda kararlığımız tam. Nijer'den Dışişleri Bakanlığı düzeyinde gerçekleşen ilk resmi ziyaret bu. Nijer ile köklü bağlarımız var. Bu bağlarımızı ekonomi alanındaki iş birliği ile daha da güçlendireceğiz. Ticaretimiz hızla artıyor. Var olan mekanizmaları daha etkin kullanma bakımından bugün gerekenleri değerlendirdik. Türk firmaların Nijer'de yatırım miktarı 200 milyon doları geçti. TİKA'nın Nijer'de çok aktif olduğunu söylemek isterim. 95 proje hayata geçirilmiştir. 65 milyon dolar harcanmıştır bunlar için. FETÖ okullarının Maarif Vakıfları'na devredilmesi terörle mücadele bakımından çok önemliydi. Türk milleti bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacaktır. Her yıl Türkiye'de 50 Nijer vatandaşının tedavisinin yapılıyor. Bunu 75'e çıkarma kararı aldık. Terörle mücadelede önümüzdeki süreçte Nijer'e ihtiyacı olan desteği vereceğimizi bir kez daha teyit ettik. Terörün her türlüsüyle mücadele ederken, Nijer’i hedef alan terör örgütlerini görmezden gelemeyiz."
'SUDAN' AÇIKLAMASI
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Sudan'daki siyasi krizi sonlandırması için Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında düzenlenecek anayasa bildirisinin imza törenine katılacağını belirterek, şöyle konuştu:
"İçişlerine karışmadan kardeş Sudan halkının talepleri doğrultusunda sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini her zaman vurguladık. Sonuçta askeri geçiş konseyinin özgürlük, demokrasi girişimi ittifakıyla vardığı mutabakatı destekliyoruz. 17'sinde anayasa belgeleri iki taraf arasında imzalanacak. Cumhurbaşkanı'mız bu törene katılmam konusunda talimat verdiler. Bu törene inşallah katılacağız. Anlaşma çerçevesine baktığımızda 39 aylık bir geçiş dönemini kapsıyor. Tamamen sivil bir yönetime geçmeleri arzulanıyor. Askeri güvenlik konseyi kendisini feshetmiş olacak. 39 aylık geçiş dönemi başlayacak, bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Amaç barış ve huzuru sağlayıp tekrara sivil yönetime geçmektir. Bu süreçte Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Nursima ÖZONUR- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)

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Çavuşoğlu: YPG ve PKK'lılar bölgeden çıkarılmalı (2)Çavuşoğlu: YPG ve PKK'lılar bölgeden çıkarılmalı (2)Çavuşoğlu: YPG ve PKK'lılar bölgeden çıkarılmalı (2)

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